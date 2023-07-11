https://sputniknews.com.tr/20230711/kremlin-turkiyenin-isvecin-nato-uyeligine-destegi-ittifak-karsisindaki-yukumlulukleriyle-alakali-1073417407.html
Kremlin: Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine desteği İttifak karşısındaki yükümlülükleriyle alakalı
Kremlin: Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine desteği İttifak karşısındaki yükümlülükleriyle alakalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye liderliğinin İsveç’in NATO üyeliğine destek vermiş olmasını anladıklarını belirtti ve “Türkiye bir NATO üyesi ve... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T13:37+0300
2023-07-11T13:37+0300
2023-07-11T13:37+0300
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Kremlin Sözcüsü Peskov, İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından desteklenmiş olmasının Moskova’da nasıl değerlendirildiğinin sorulması karşısında, “Türkiye bir Kuzey Atlantik İttifakı üyesi. Dolayısıyla Türkiye’nin kendi yükümlülükleri var ve bu yükümlülüklere de bağlı. Bu bizim için asla bir sır olmadı. Bu konuya hiçbir zaman toz pembe bir bakışımız da olmadı” dedi.Peskov, “Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğine destek vermiş olmasına böyle bakıyoruz. Bu açıdan her şeyi gayet iyi anlıyoruz. Bu, hikayenin bir parçası” diye ekledi.
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kremlin, türkiye, isveç, nato, rusya
kremlin, türkiye, isveç, nato, rusya
Kremlin: Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine desteği İttifak karşısındaki yükümlülükleriyle alakalı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye liderliğinin İsveç’in NATO üyeliğine destek vermiş olmasını anladıklarını belirtti ve “Türkiye bir NATO üyesi ve İttifak’a karşı yükümlülükleri var, bu bizim için bir sır değildi ve buna hiçbir zaman toz pembe bir bakışımız olmadı” değerlendirmesini yaptı.
Kremlin Sözcüsü Peskov, İsveç’in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından desteklenmiş olmasının Moskova’da nasıl değerlendirildiğinin sorulması karşısında, “Türkiye bir Kuzey Atlantik İttifakı üyesi. Dolayısıyla Türkiye’nin kendi yükümlülükleri var ve bu yükümlülüklere de bağlı. Bu bizim için asla bir sır olmadı. Bu konuya hiçbir zaman toz pembe bir bakışımız da olmadı” dedi.
Peskov, “Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğine destek vermiş olmasına böyle bakıyoruz. Bu açıdan her şeyi gayet iyi anlıyoruz. Bu, hikayenin bir parçası” diye ekledi.