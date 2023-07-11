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Kanada’nın en kuzeyinde şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi
Kanada’nın en kuzeyinde şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi
Kanada, tarihinin en ağır orman yangını sezonuyla baş etmeye çalışırken, en uzak kuzey ucunda 100 fahrenheit (37.7 santigrat derece) sıcaklığı gördü. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T22:53+0300
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kanada
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Washington Post’ta yer alan habere göre, Kanada’nın kuzeyinde bulunan Noorthwest Territories eyaletinin en kuzeyindeki Western Hemisphere’de 9 Temmuz'da 37.7 santigrat derece sıcaklık kaydedildi.Aşırı hava olayları tarihçisi Christopher Burt, bunun, Batı Yarımküre'de 65 derece enlemin kuzeyinde şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu açıkladı.Burt, rekor sıcaklığın ölçüldüğü bölgenin, Arktik Okyanusu'ndan yaklaşık 300 mil uzakta ormanlık Tayga Ovaları'nın arasındaki petrol zengini Norman Wells kasabası olduğunu aktardı.Christopher Burt, Norman Wells’te kaydedilen sıcaklığın, Haziran 2020'de Rusya'nın Verkhoyansk kentinde gözlemlenen 38 santigrat derece sıcaklıktan sadece 0.1 derece daha az olduğunu ifade etti.Batı Kanada'daki kavurucu sıcaklıklar, ülkenin benzeri görülmemiş orman yangını krizini de şiddetlendirdi.Kanada Kurumlararası Orman Yangın Merkezi'ne göre şimdiye kadar 22.7 milyon dönümlük (9.2 milyon hektar) bir alan yandı.Verilere göre bu rakam, 1995'teki en yüksek seviye olan 17.5 milyon dönümlük (7.1 milyon hektar) yanan ormanlık alan rekorunu da geride bıraktı.
https://sputniknews.com.tr/20230710/arastirma-dunya-120-bin-yilin-en-sicak-gunlerini-yasiyor--1073364818.html
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küresel ısınma, kanada, sıcak hava
küresel ısınma, kanada, sıcak hava

Kanada’nın en kuzeyinde şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi

22:53 11.07.2023
© AFP 2023Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor. 1 Ocak'tan bu yana 76 bin 129 kilometrekare ormanlık arazinin yandığı bildirirken, bu rakam, Ulusal Ormancılık Veritabanı'na göre, 1989'da belirlenen 75 bin 596 kilometrekarelik en büyük yanan arazi rekorunu da aşıyor.
Kanada Kurumlararası Orman İtfaiye Merkezi'nin açıklamasına göre, geçen çarşamba sabahı itibarıyla ülke genelinde 487 aktif yangın bulunuyor. 1 Ocak'tan bu yana 76 bin 129 kilometrekare ormanlık arazinin yandığı bildirirken, bu rakam, Ulusal Ormancılık Veritabanı'na göre, 1989'da belirlenen 75 bin 596 kilometrekarelik en büyük yanan arazi rekorunu da aşıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023
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Kanada, tarihinin en ağır orman yangını sezonuyla baş etmeye çalışırken, en uzak kuzey ucunda 100 fahrenheit (37.7 santigrat derece) sıcaklığı gördü.
Washington Post’ta yer alan habere göre, Kanada’nın kuzeyinde bulunan Noorthwest Territories eyaletinin en kuzeyindeki Western Hemisphere’de 9 Temmuz'da 37.7 santigrat derece sıcaklık kaydedildi.
Aşırı hava olayları tarihçisi Christopher Burt, bunun, Batı Yarımküre'de 65 derece enlemin kuzeyinde şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu açıkladı.
Burt, rekor sıcaklığın ölçüldüğü bölgenin, Arktik Okyanusu'ndan yaklaşık 300 mil uzakta ormanlık Tayga Ovaları'nın arasındaki petrol zengini Norman Wells kasabası olduğunu aktardı.
Christopher Burt, Norman Wells’te kaydedilen sıcaklığın, Haziran 2020'de Rusya'nın Verkhoyansk kentinde gözlemlenen 38 santigrat derece sıcaklıktan sadece 0.1 derece daha az olduğunu ifade etti.
Batı Kanada'daki kavurucu sıcaklıklar, ülkenin benzeri görülmemiş orman yangını krizini de şiddetlendirdi.
Kanada Kurumlararası Orman Yangın Merkezi'ne göre şimdiye kadar 22.7 milyon dönümlük (9.2 milyon hektar) bir alan yandı.
Verilere göre bu rakam, 1995'teki en yüksek seviye olan 17.5 milyon dönümlük (7.1 milyon hektar) yanan ormanlık alan rekorunu da geride bıraktı.
aşırı sıcaklar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
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Araştırma: Dünya 120 bin yılın en sıcak günlerini yaşıyor
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