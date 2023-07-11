https://sputniknews.com.tr/20230711/iyi-partili-zorludan-isvec-aciklamasi-kiskac-siyasetinden-ibarettir-1073433124.html

İYİ Partili Zorlu'dan 'İsveç' açıklaması: Kıskaç siyasetinden ibarettir

İYİ Partili Zorlu'dan 'İsveç' açıklaması: Kıskaç siyasetinden ibarettir

İYİ Parti Basın Sözcüsü Kürşad Zorlu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edilme sürecine ilişkin, " İsveç konusunda neticelenen tutumları tıpkı... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T19:49+0300

2023-07-11T19:49+0300

2023-07-11T19:54+0300

türkiye

iyi parti

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abd

isveç

kürşad zorlu

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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin yazılı açıklama yaparak değerlendirmede bulundu.“Öncelikle ifade etmek isteriz ki, NATO’nun genişleme sürecine saygı duymaktayız" diyen Zorlu, şu ifadeleri kullandı: Zorlu, Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesinin ardından dün yapılan açıklamayı, Türkiye-NATO ilişkileri açısından ileriye doğru bir adım olarak değerlendirdiklerini ama bunun, "büyük ölçüde temennilerden oluşan, yarınlar için garanti taşımayan, adeta bir geri adım atma metni" olduğunu kaydetti.Türkiye onay vermediği sürece NATO'nun yeni üye kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Zorlu, "Haklı gerekçe ve çekincelerimizi kararlı, tutarlı ve iyi bir diplomasi ile uygulamak varken maalesef bir kez daha elimizdeki bu meşru imkan, siyasi iktidarın hatalı tutumuyla kaybedilmiş olacaktır" değerlendirmesini yaptı.Zorlu, İsveç'in terör suçlularının iadesi konusunda bugüne kadar hangi adımları attığını, Türkiye'nin taleplerine ne cevap verdiğini sorarak, şöyle devam etti:"Avrupa Birliği ülkelerinin Suriyeli sığınmacılarla ilgili tavrı bellidir" diyen Zorlu, "Zira Geri Kabul Anlaşması’nda bile aldığınız bu taahhüdü elde edemedik ve ülkemiz bir sığınmacı ve kaçak yabancı cennetine döndü" diye devam etti.Türkiye'nin AB üyeliğine, üye ülkelerin tümünün mutabakatı ve oy birliği ile karar verileceğine dikkati çeken Zorlu, "Böyle bir tablo karşısında ancak bir temenni ifadesiyle varılan bu açıklama metni, aziz milletimiz adına düşündürücüdür. İsveç'in bu temennisinin Türkiye'nin kaygı ve talepleriyle örtüşen yanı nedir?" ifadelerini kullandı."ABD ile ilişkiler ise bambaşka bir boyuttadır. ABD Başkanı Biden’a İsveç’in terör örgütlerine olan desteğini soran Sayın Erdoğan, neden Sayın Biden’a başta Suriye olmak üzere ABD’nin teröre verdiği desteği sormaktan imtina etmektedir? Aynı soru Rusya için de geçerlidir" diyen Zorlu, şunları ekledi:Kürşad Zorlu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevki konusunda şu değerlendirmeyi yaptı:

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