İtalyan basını: ABD Ukrayna'yı umursamıyor, çok daha büyük bir bahis söz konusu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve vergi zamları
07:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Müjde Ar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Parti içinde demokrasi yok
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Emekli ve memurun gözü TBMM'de
12:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnternet Değişim Noktası'nın geldiği son nokta nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Yeminli mali müşavir Tolu: KDV yüzde 2 arttı ama fiyatlara yansıması yaklaşık 6 katı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Karadeniz'de Türkiye'yi yönlendirmek istiyorlar; Batı, orada gemileri yüzdürmek istiyor’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Emeklilerin zam itirazı
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın' mesajı
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hep ihracat diyen 'ihracat fetişizmi'nden uzaklaşmanın yolları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomist Yeldan: Yeni ekonomi programı IMF’nin klasikleşmiş istikrar paketinin bir bütünü
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
POLİTİKA
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener: Hem Erdoğan hem de Putin duyarlı davrandılar
10:30
30 dk
ENERJЭ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YЦNЬ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli emekli maaş zammı için çağrı yaptı
12:46
46 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar sorunları çözer mi?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Türkiye 5 saatte nasıl ikna oldu?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği
20:46
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/italyan-basini-abd-ukraynayi-umursamiyor-cok-daha-buyuk-bir-bahis-soz-konusu-1073437858.html
İtalyan basını: ABD Ukrayna'yı umursamıyor, çok daha büyük bir bahis söz konusu
İtalyan basını: ABD Ukrayna'yı umursamıyor, çok daha büyük bir bahis söz konusu
İtalyan IL Fatto Quotidiano gazetesi, ABD’nin kendi çöküşünü geciktirmek için Ukrayna'daki çatışmayı kullandığını yazdı. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T21:49+0300
2023-07-11T21:49+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
vladimir zelenskiy
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064857067_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_30fc4a865e6b3f9c534bfc2a1a8ede7b.jpg
Gazetenin analistlerinden Pino Arlacchi’ye göre ABD, Ukrayna’daki çatışmayı kendi çöküşünü geciktirmek için kullanıyor.Arlacchi’nin belirttiği üzere, artık hiç kimse kimse Kiev'in başarısından bahsetmiyor, ABD Başkanı Joe Biden ise (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy'in kendi tutumunu ABD'ye dayatma girişimlerini reddediyor.Makalede, Amerikan liderinin seçim kampanyasına başladığını ve ‘çatışmayı dondurmak’ niyetinde olduğu ifade ediliyor.“Mevcut çatışmadaki nihai bahsin onunla (Ukrayna ile) hiçbir ilgisi yok. Söz konusu olan, Amerika Birleşik Devletleri'nin gezegenin kaptan köşkünden çekilmesinin zamanlaması ve yöntemidir” ifadelerini kullanan Arlacchi, ABD’li seçkinlerin zamanlarının dolduğunun ve dünyanın çok kutuplu hale geldiğinin farkında olduğunu, şimdi Washington’un müttefiklerini ve vasallarını bunun bedelini ödemeye zorlayarak finali olabildiğince geciktirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230711/eski-cia-analisti-ukraynayi-cephane-eksikligi-nedeniyle-kisin-buyuk-bir-yenilgi-bekliyor-1073437603.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064857067_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d6d86cf9352077834a80b6bbaf3f3777.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden
abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden

İtalyan basını: ABD Ukrayna'yı umursamıyor, çok daha büyük bir bahis söz konusu

21:49 11.07.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIBiden ve Zelenskiy'den basın toplantısı
Biden ve Zelenskiy'den basın toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
Abone olTelegram
İtalyan IL Fatto Quotidiano gazetesi, ABD’nin kendi çöküşünü geciktirmek için Ukrayna'daki çatışmayı kullandığını yazdı.
Gazetenin analistlerinden Pino Arlacchi’ye göre ABD, Ukrayna’daki çatışmayı kendi çöküşünü geciktirmek için kullanıyor.
Arlacchi’nin belirttiği üzere, artık hiç kimse kimse Kiev'in başarısından bahsetmiyor, ABD Başkanı Joe Biden ise (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy'in kendi tutumunu ABD'ye dayatma girişimlerini reddediyor.
Makalede, Amerikan liderinin seçim kampanyasına başladığını ve ‘çatışmayı dondurmak’ niyetinde olduğu ifade ediliyor.
“Mevcut çatışmadaki nihai bahsin onunla (Ukrayna ile) hiçbir ilgisi yok. Söz konusu olan, Amerika Birleşik Devletleri'nin gezegenin kaptan köşkünden çekilmesinin zamanlaması ve yöntemidir” ifadelerini kullanan Arlacchi, ABD’li seçkinlerin zamanlarının dolduğunun ve dünyanın çok kutuplu hale geldiğinin farkında olduğunu, şimdi Washington’un müttefiklerini ve vasallarını bunun bedelini ödemeye zorlayarak finali olabildiğince geciktirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
Ukrayna krizi
Eski CIA analisti: Ukrayna'yı cephane eksikliği nedeniyle kışın büyük bir yenilgi bekliyor
21:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала