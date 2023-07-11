https://sputniknews.com.tr/20230711/italyan-basini-abd-ukraynayi-umursamiyor-cok-daha-buyuk-bir-bahis-soz-konusu-1073437858.html
İtalyan basını: ABD Ukrayna'yı umursamıyor, çok daha büyük bir bahis söz konusu
İtalyan basını: ABD Ukrayna'yı umursamıyor, çok daha büyük bir bahis söz konusu
İtalyan IL Fatto Quotidiano gazetesi, ABD’nin kendi çöküşünü geciktirmek için Ukrayna'daki çatışmayı kullandığını yazdı. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T21:49+0300
2023-07-11T21:49+0300
2023-07-11T21:49+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
vladimir zelenskiy
joe biden
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Gazetenin analistlerinden Pino Arlacchi’ye göre ABD, Ukrayna’daki çatışmayı kendi çöküşünü geciktirmek için kullanıyor.Arlacchi’nin belirttiği üzere, artık hiç kimse kimse Kiev'in başarısından bahsetmiyor, ABD Başkanı Joe Biden ise (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy'in kendi tutumunu ABD'ye dayatma girişimlerini reddediyor.Makalede, Amerikan liderinin seçim kampanyasına başladığını ve ‘çatışmayı dondurmak’ niyetinde olduğu ifade ediliyor.“Mevcut çatışmadaki nihai bahsin onunla (Ukrayna ile) hiçbir ilgisi yok. Söz konusu olan, Amerika Birleşik Devletleri'nin gezegenin kaptan köşkünden çekilmesinin zamanlaması ve yöntemidir” ifadelerini kullanan Arlacchi, ABD’li seçkinlerin zamanlarının dolduğunun ve dünyanın çok kutuplu hale geldiğinin farkında olduğunu, şimdi Washington’un müttefiklerini ve vasallarını bunun bedelini ödemeye zorlayarak finali olabildiğince geciktirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230711/eski-cia-analisti-ukraynayi-cephane-eksikligi-nedeniyle-kisin-buyuk-bir-yenilgi-bekliyor-1073437603.html
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abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden
abd, ukrayna, vladimir zelenskiy, joe biden
İtalyan basını: ABD Ukrayna'yı umursamıyor, çok daha büyük bir bahis söz konusu
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İtalyan IL Fatto Quotidiano gazetesi, ABD’nin kendi çöküşünü geciktirmek için Ukrayna'daki çatışmayı kullandığını yazdı.
Gazetenin analistlerinden Pino Arlacchi’ye göre ABD, Ukrayna’daki çatışmayı kendi çöküşünü geciktirmek için kullanıyor.
Arlacchi’nin belirttiği üzere, artık hiç kimse kimse Kiev'in başarısından bahsetmiyor, ABD Başkanı Joe Biden ise (Ukrayna Devlet Başkanı) Vladimir Zelenskiy'in kendi tutumunu ABD'ye dayatma girişimlerini reddediyor.
Makalede, Amerikan liderinin seçim kampanyasına başladığını ve ‘çatışmayı dondurmak’ niyetinde olduğu ifade ediliyor.
“Mevcut çatışmadaki nihai bahsin onunla (Ukrayna ile) hiçbir ilgisi yok. Söz konusu olan, Amerika Birleşik Devletleri'nin gezegenin kaptan köşkünden çekilmesinin zamanlaması ve yöntemidir” ifadelerini kullanan Arlacchi, ABD’li seçkinlerin zamanlarının dolduğunun ve dünyanın çok kutuplu hale geldiğinin farkında olduğunu, şimdi Washington’un müttefiklerini ve vasallarını bunun bedelini ödemeye zorlayarak finali olabildiğince geciktirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.