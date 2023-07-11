https://sputniknews.com.tr/20230711/italya-basbakani-meloniden-cumhurbaskani-erdogan-ile-gorusmesine-dair-paylasim-1073439879.html

İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair paylaşım

İtalya Başbakanı Meloni'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine dair paylaşım

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, İtalya ve Türkiye arasındaki işbirliği ve ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirileceğini... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T22:38+0300

2023-07-11T22:38+0300

2023-07-11T22:57+0300

dünya

giorgia meloni

recep tayyip erdoğan

avrupa

nato

italya

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İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı.Meloni, "Vilnius zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Beraber, Akdeniz'in güney kıyılarına ilişkin taahhütleri güçlendirmeye yönelik ortak çıkarlar ile ülkelerimiz arasındaki işbirliğini ve ekonomik ilişkileri nasıl geliştirebileceğimizi ele aldık. Adil ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.İtalyan ANSA ajansının haberinde de Meloni ve Erdoğan görüşmesinin yaklaşık 50 dakika sürdüğü, liderlerin iki ülke ilişkilerini teyit ettiği ve ticari-ekonomik ilişkileri daha da ilerleterek ticaret hacmini 30 milyar euroya çıkarma hedefini vurguladıkları belirtildi.

italya

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giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, avrupa, nato, italya