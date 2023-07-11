https://sputniknews.com.tr/20230711/istanbulda-4-kisinin-oldugu-miras-kavgasinin-detaylari-ortaya-cikti-1073418905.html

İstanbul'da 4 kişinin öldüğü miras kavgasının detayları ortaya çıktı

İstanbul'da 4 kişinin öldüğü miras kavgasının detayları ortaya çıktı

İstanbul Pendik'te 4 kişinin öldürüldüğü kardeşler arasındaki miras kavgasının detayları ortaya çıktı. Olayda silahı kullanan şüpheli olay günü park yeri... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T13:57+0300

2023-07-11T13:57+0300

2023-07-11T13:57+0300

yaşam

miras

istanbul

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Pendik'te 8 Temmuz'da meydana gelen olayda aralarında miras tartışması olduğu öğrenilen 3 kardeş ve yakınları arasında tartışma çıktı.Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kısa sürede kavgaya dönüşen olay sırasında bir anda silahını çeken Ö. Özkul, kardeşi Osman Özkul (51), yengesi Dilek Özkul (45), yeğeni Efe Burak Özkul (25) ile akrabası Zafer Öztürk'ü kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.Olayda Meltem Öztürk (35) de yaralandı. Cinayet büro amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli Ö. Özkul, olay yerinde bulunan kardeşi Ö. Özkul ve onlara misafirliğe gelen 5 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunu asayiş şube müdürlüğünde yapıldı.Park tartışması olayı tetiklediCinayet büro amirliğinde yapılan soruşturmada, kardeşler arasında, paylaşılan bir fabrikanın miras paylaşımında sürtüşmeler yaşandığı öğrenildi. İddialara göre bu sıkıntılar olay günü yaşanan otomobil park sorununa yansıtıldı.Olayda silahı kullandığı belirlenen şüpheli Ö. Özkul o günü polise şöyle anlattı:Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli ve gözaltında tutulan diğer 6 kişi geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

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