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İş insanlarından haraç isteyen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 5 tutuklama
İş insanlarından haraç isteyen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 5 tutuklama
Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, iş insanlarını tehdit ederek 'yardım' adı altında haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan bir suç örgütü... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T20:57+0300
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türkiye
organize suç
ankara
operasyon
haraç
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'Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenimahalle ilçesinin Macun Mahallesi'ndeki bir iş yeri önündeki 'silahlı kasten yaralama' olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Şüphelileri tespit etmek ve yakalamak amacıyla çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin kullandıkları aracı Altındağ ilçesinin Örnek Mahallesi'ndeki bir sokakta buldu. Olayda kullanılan silah ise AŞTİ'ye yakın bir çöp konteynerinde, poşet içerisinde beze sarılı olarak bulundu.Olayın birçok suçtan aranma kaydı bulunan ve yurt dışında firari olan suç örgütü elebaşı E.Y'nin talimatları doğrultusunda, hakkında arama kaydı olan ve yurt dışında firari bulunan M.A'nın yönlendirmesiyle Aydın'dan araç ve silah getiren örgüt üyeleri ile İstanbul'dan gelen tetikçilerce gerçekleştirildiği tespit edildi.Tetikçilere araç ve silah temin eden şüpheli, kaçmak üzereyken yapılan operasyonla Ankara il sınırında yolcu otobüsünde yakalandı.Şüphelilerin, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak haksız kazanç sağlamak için iş insanlarını tehdit ettiği, 'yardım' adı altında haraç istediği belirlendi. Olayın, haraç vermek istemeyen müştekileri korkutmak için gerçekleştirildiği anlaşıldı.Olaya karışan suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli, İstanbul, Aydın, Denizli ve Ordu illerinde 9 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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organize suç, ankara, operasyon, haraç

İş insanlarından haraç isteyen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında 5 tutuklama

20:57 11.07.2023
© İHAtutuklama, gözaltı,
tutuklama, gözaltı, - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© İHA
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Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, iş insanlarını tehdit ederek 'yardım' adı altında haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan bir suç örgütü üyesi 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
'Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenimahalle ilçesinin Macun Mahallesi'ndeki bir iş yeri önündeki 'silahlı kasten yaralama' olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelileri tespit etmek ve yakalamak amacıyla çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin kullandıkları aracı Altındağ ilçesinin Örnek Mahallesi'ndeki bir sokakta buldu. Olayda kullanılan silah ise AŞTİ'ye yakın bir çöp konteynerinde, poşet içerisinde beze sarılı olarak bulundu.
Olayın birçok suçtan aranma kaydı bulunan ve yurt dışında firari olan suç örgütü elebaşı E.Y'nin talimatları doğrultusunda, hakkında arama kaydı olan ve yurt dışında firari bulunan M.A'nın yönlendirmesiyle Aydın'dan araç ve silah getiren örgüt üyeleri ile İstanbul'dan gelen tetikçilerce gerçekleştirildiği tespit edildi.
Tetikçilere araç ve silah temin eden şüpheli, kaçmak üzereyken yapılan operasyonla Ankara il sınırında yolcu otobüsünde yakalandı.
Şüphelilerin, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak haksız kazanç sağlamak için iş insanlarını tehdit ettiği, 'yardım' adı altında haraç istediği belirlendi. Olayın, haraç vermek istemeyen müştekileri korkutmak için gerçekleştirildiği anlaşıldı.
Olaya karışan suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli, İstanbul, Aydın, Denizli ve Ordu illerinde 9 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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