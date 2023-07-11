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SON DAKİKA | Bahçeli'den emekli maaşlarına zam çağrısı: Yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır
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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230711/ilk-5-ayda-cari-acik-377-milyar-dolar-oldu-1073404375.html
İlk 5 ayda cari açık 37.7 milyar dolar oldu
İlk 5 ayda cari açık 37.7 milyar dolar oldu
Mayıs ayında cari açık 7 milyar 933 milyon dolar oldu. Böylece yılın ilk 5 ayında cari açık 37 milyar 696 milyon dolara ulaştı. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
cari açık
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Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre mayısta cari açık 7 milyar 993 milyon dolar oldu.Beklenti aylık cari açığın 7.03 milyar dolar gelmesi yönündeydi.Cari açık Ocak-Mayıs döneminde ise 37 milyar 696 dolara ulaştı.
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cari açık
cari açık

İlk 5 ayda cari açık 37.7 milyar dolar oldu

10:06 11.07.2023 (güncellendi: 10:15 11.07.2023)
© AAABD dolar
ABD dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AA
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Mayıs ayında cari açık 7 milyar 933 milyon dolar oldu. Böylece yılın ilk 5 ayında cari açık 37 milyar 696 milyon dolara ulaştı.
Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre mayısta cari açık 7 milyar 993 milyon dolar oldu.
Beklenti aylık cari açığın 7.03 milyar dolar gelmesi yönündeydi.
Cari açık Ocak-Mayıs döneminde ise 37 milyar 696 dolara ulaştı.
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