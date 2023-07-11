https://sputniknews.com.tr/20230711/hakan-mandali-turkiye-beyaz-esya-uretiminde-avrupada-birinci-dunyada-ikinci-sirada--1073424145.html

Hakan Mandalı: Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada

Hakan Mandalı: Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa’da birinci, dünyada ikinci sırada

Türkiye’nin dünyada önemli beyaz eşya üreticisi ülkelerden biri olduğunu söyleyen Hakan Mandalı, "Son 10 yılda Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’da en büyük beyaz... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T14:58+0300

2023-07-11T14:58+0300

2023-07-11T14:58+0300

beyaz eşya

yeni şeyler rehberi

serhat ayan

radyo sputnik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1e/1053287741_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_888929fa879fa8b1d2cafc1968291f2a.jpg

Radyo Sputnik’te Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi programına BSH Türkiye Operasyonlardan ve Teknolojiden sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hakan Mandalı konuk oldu. Mandalı, Türkiye’nin beyaz eşya sektöründeki yerinden bahsetti.‘Teknolojinin dijitalleşmesinde beyaz eşya sektörü de payını almaya başladı’Türkiye’nin geçmişten bugüne beyaz eşya üretiminde atağa kalktığını vurgulayan Hakan Mandalı şunları söyledi:“Teknolojinin dijitalleşmesinde beyaz eşya sektörü de payını almaya başladı. Buna mukabil biz 2015’ten beri hem beyaz eşya hem de dijital tarafına yatırımlar ile müşterilerimize imkanlar yaratıyoruz. Bunlara paralel olarak beyaz eşya pazarı da dünya genelinde büyümekte. T 15-20 yıl önce beyaz eşya sektörü 15-20 yıl önce İtalya, Almanya ve Polonya ekseninde şekillenirken son 10 yılda Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’da en büyük beyaz eşya üreticisi oldu. Dünya’da Çin birinci sırada yer alırken Türkiye 34 milyon adet üretimi ile en büyük ikinci, Avrupa’nın ise bir numaralı beyaz eşya ülkesi konumunda.”‘Türkiye sadece üretiminde değil ARGE’sinde de var’Toplumda kıvanç duyulan beyaz eşya ürünlerinde Türk ARGE’sinin önemli payı olduğunu ifade eden Mandalı şu örnekleri verdi:“Türkiye sadece üretim merkezi konumunda değil bu işin ARGE’sinde de var. Biz kendi açımızdan baktığımızda özellikle son beş yılda nasıl bir evrim geçirdiğimizi görüyoruz. Örneğin, buzdolabında sebze ve meyvelerinde dayanım süresini 3 katına çıkaran sistemi tamamen Türk ARGE’si tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir diğer örnek, bizim Avrupa’ya ve Amerika’ya ihraç ettiğimiz Ankastre Premium bir ürün olarak tanımladığımız buzdolaplarının otomatik buz yapıcıları ve içlerindeki algoritmaların tamamı bizim ARGE ekiplerimiz tarafından tasarlanmış ve yapılmıştır.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Ayan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg

beyaz eşya, serhat ayan, radyo sputnik