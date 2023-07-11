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Gram altında yeni rekor
Gram altında yeni rekor
Gram altın fiyatı 1.626 liraya yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
gram altın
rekor
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Haftanın ilk gününü 1.615 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından sabah saatlerinde 1626 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.682 lira, Cumhuriyet altını da 10.770 liradan satıldıAltının ons fiyatı, dünkü 1.925 dolarla kapanışının ardından bugün yüzde 0.6 değer kazanarak 1.936 dolara çıktı.Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güçlendiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230705/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073184020.html
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gram altın, rekor
gram altın, rekor

Gram altında yeni rekor

13:04 11.07.2023
© AAGram altın
Gram altın - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AA
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Gram altın fiyatı 1.626 liraya yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü.
Haftanın ilk gününü 1.615 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından sabah saatlerinde 1626 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.682 lira, Cumhuriyet altını da 10.770 liradan satıldı
Altının ons fiyatı, dünkü 1.925 dolarla kapanışının ardından bugün yüzde 0.6 değer kazanarak 1.936 dolara çıktı.
Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güçlendiğini bildirdi.
dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
EKONOMİ
Gram altında yükseliş sürüyor
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