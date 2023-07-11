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https://sputniknews.com.tr/20230711/galatasarayda-hedef-sampiyonlar-ligi-minimum-25-milyon-euro-kazanacak-1073409061.html
Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi: Minimum 25 milyon euro kazanacak
Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi: Minimum 25 milyon euro kazanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme turu geçmesi gereken Galatasaray, bunu başarabildiği takdirde en az 25 milyon euroluk kazanca ulaşacak. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T11:43+0300
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spor
galatasaray
uefa şampiyonlar ligi
para
kazanç
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UEFA, 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde dağıtacağı para ödüllerini açıklarken, geride kalan yıl uygulanan tarifede değişikliğe gitmedi.Her zaman olduğu gibi ödül pastasında en büyük dilim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ait.Devler Ligi'ne katılım payı 15.64 milyon euroUEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15.64 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak.Takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2.8 milyon, beraberlikte ise 930 bin euro kazanacak.Son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında, her hissenin bedeli 1.137 milyon euro. Bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hisse, ikinci sıradaki ekip 31 hisse, üçüncü sıradaki kulüp 30 hisse alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek.Takımlar, market gelirinin (yayın havuzu) yanı sıra tur atladıkça kazancını da yukarı taşıyacak.Son 16 turuna kalan ekipler 9.6, çeyrek final oynayanlar 10.6, yarı finale kalanlar 12.5 ve finalistler 15.5 milyon euroluk gelire uzanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4.5 milyon euroluk ödülün de sahibi olacak.Galatasaray'ı 3 kalemde toplam 25 milyon euro bekliyorUEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak Galatasaray, Zalgiris-Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.Cim-Bom, gruplara kalabilmek bu tur haricinde 2 tur daha geçmek zorunda.Sarı-kırmızılı ekip bunu gerçekleştirebilir ve gruplara kalırsa, 15.64 milyon euroluk katılım payını almaya hak kazanacak.Katsayı gelirinde Cim-Bom'un 7 hissesi garantiCim-Bom, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak.Bunun karşılığı da 7 milyon 959 bin euro.Galatasaray, elemelerde şampiyonlar yolundan gelen ve kendisinden daha yüksek puanlı takımlardan Dinamo Zagreb ve Kopenhag'ın turnuvaya veda etmeleri halinde, her biri için birer hisse daha (1 milyon 137 bin euro) kazanabilecek.Elemelere lig yolundan dahil olan 10 takım içinde Galatasaray'dan daha yüksek puana sahip 3 kulüp bulunuyor. Bu takımlar Olimpik Marsilya, PSV ve Braga. Lig yolundan gruplara 2 takım çıkacak ve bu 3 takım haricindeki takımların gruplara yükselmesi, Cim-Bom'a ekstra hisse kazandıracak.Türkiye'nin market geliri 1.5 milyon euroYakın geçmişe kadar Türkiye'nin market gelirindeki payı 10 milyon euro civarındaydı.Ödül dağıtımında statü değişikliğine giden UEFA, katsayı gelirine önemli bir bütçe ayırınca ülkelerin market geliri de düşüş gösterdi.Bu doğrultuda Türkiye'nin bu kalemdeki payı 1.5 milyon euro ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde bu geliri hanesine yazdıracak.Konferans Ligi'ne katılım payı 2.94 milyon euroGalatasaray haricinde Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek diğer takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor.Bu takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turundan turnuvaya giriş yapacak ve gruplara kaldıkları takdirde 2.94 milyon euro katılım payı almaya hak kazanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230705/okan-buruk-hedefimiz-sampiyonlar-ligine-girmek-1073180910.html
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galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, para, kazanç
galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, para, kazanç

Galatasaray'da hedef Şampiyonlar Ligi: Minimum 25 milyon euro kazanacak

11:43 11.07.2023
© AAGalatasaray, logo, forma
Galatasaray, logo, forma - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için 3 eleme turu geçmesi gereken Galatasaray, bunu başarabildiği takdirde en az 25 milyon euroluk kazanca ulaşacak.
UEFA, 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde dağıtacağı para ödüllerini açıklarken, geride kalan yıl uygulanan tarifede değişikliğe gitmedi.
Her zaman olduğu gibi ödül pastasında en büyük dilim UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ait.

Devler Ligi'ne katılım payı 15.64 milyon euro

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplarda yer alacak her takım, 15.64 milyon euroluk ayak bastı parasını kasasına koyacak.
Takımlar, grup maçlarında alınacak her galibiyette 2.8 milyon, beraberlikte ise 930 bin euro kazanacak.
Son 5 yıllık performansa göre 32 takıma dağıtılan katsayı payında, her hissenin bedeli 1.137 milyon euro. Bu çerçevede en yüksek puana sahip takım 32 hisse, ikinci sıradaki ekip 31 hisse, üçüncü sıradaki kulüp 30 hisse alacak ve bu silsile en alttaki takıma kadar devam edecek.
Takımlar, market gelirinin (yayın havuzu) yanı sıra tur atladıkça kazancını da yukarı taşıyacak.
Son 16 turuna kalan ekipler 9.6, çeyrek final oynayanlar 10.6, yarı finale kalanlar 12.5 ve finalistler 15.5 milyon euroluk gelire uzanacak. Şampiyon takım, bu gelirlere ilaveten 4.5 milyon euroluk ödülün de sahibi olacak.

Galatasaray'ı 3 kalemde toplam 25 milyon euro bekliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak Galatasaray, Zalgiris-Struga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Cim-Bom, gruplara kalabilmek bu tur haricinde 2 tur daha geçmek zorunda.
Sarı-kırmızılı ekip bunu gerçekleştirebilir ve gruplara kalırsa, 15.64 milyon euroluk katılım payını almaya hak kazanacak.

Katsayı gelirinde Cim-Bom'un 7 hissesi garanti

Cim-Bom, katsayı gelirinde an itibarıyla 6 takımı geçmiş durumda ve gruplara kalması halinde en az 7 hisseyi cebine koyacak.
Bunun karşılığı da 7 milyon 959 bin euro.
Galatasaray, elemelerde şampiyonlar yolundan gelen ve kendisinden daha yüksek puanlı takımlardan Dinamo Zagreb ve Kopenhag'ın turnuvaya veda etmeleri halinde, her biri için birer hisse daha (1 milyon 137 bin euro) kazanabilecek.
Elemelere lig yolundan dahil olan 10 takım içinde Galatasaray'dan daha yüksek puana sahip 3 kulüp bulunuyor. Bu takımlar Olimpik Marsilya, PSV ve Braga. Lig yolundan gruplara 2 takım çıkacak ve bu 3 takım haricindeki takımların gruplara yükselmesi, Cim-Bom'a ekstra hisse kazandıracak.

Türkiye'nin market geliri 1.5 milyon euro

Yakın geçmişe kadar Türkiye'nin market gelirindeki payı 10 milyon euro civarındaydı.
Ödül dağıtımında statü değişikliğine giden UEFA, katsayı gelirine önemli bir bütçe ayırınca ülkelerin market geliri de düşüş gösterdi.
Bu doğrultuda Türkiye'nin bu kalemdeki payı 1.5 milyon euro ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması halinde bu geliri hanesine yazdıracak.

Konferans Ligi'ne katılım payı 2.94 milyon euro

Galatasaray haricinde Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek diğer takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor.
Bu takımlar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci eleme turundan turnuvaya giriş yapacak ve gruplara kaldıkları takdirde 2.94 milyon euro katılım payı almaya hak kazanacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2023
SPOR
Okan Buruk: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girmek
5 Temmuz, 02:01
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