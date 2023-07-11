https://sputniknews.com.tr/20230711/fenerbahce-alexander-djikunun-transferini-duyurdu-1073399762.html

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun transferini duyurdu

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun transferini duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun transfer edildiğini duyurdu. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T02:37+0300

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spor

fenerbahçe

transfer

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, yöneticimiz Selahattin Baki ile sportif direktörümüz Mario Branco da yer aldı. Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.28 yaşındaki oyuncu, son 4 sezonu Fransa 1. Ligi ekiplerinden Strasbourg'da geçirdi.

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fenerbahçe, transfer