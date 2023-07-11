https://sputniknews.com.tr/20230711/erzincanda-ekmege-zam-1073397000.html

Erzincan’da ekmeğe zam

Erzincan’da ekmeğe zam

Erzincan’da 240 gram ekmek 7 lira 50 kuruştan satılacak. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T00:07+0300

2023-07-11T00:07+0300

2023-07-11T00:07+0300

türkiye

ekmek

erzincan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073396494_0:28:1500:872_1920x0_80_0_0_7dc7e7afc537b7837568960ac314bbb0.jpg

Erzincan’da daha önce 5 TL'den satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine 240 grama çıkarılarak 2 lira 50 kuruşluk zamla 7 lira 50 kuruştan satışa sunulacak.Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;

türkiye

erzincan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekmek, erzincan