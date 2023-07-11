https://sputniknews.com.tr/20230711/erzincanda-ekmege-zam-1073397000.html
Erzincan’da ekmeğe zam
Erzincan’da ekmeğe zam
Erzincan’da 240 gram ekmek 7 lira 50 kuruştan satılacak. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T00:07+0300
2023-07-11T00:07+0300
2023-07-11T00:07+0300
türkiye
ekmek
erzincan
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Erzincan’da daha önce 5 TL'den satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine 240 grama çıkarılarak 2 lira 50 kuruşluk zamla 7 lira 50 kuruştan satışa sunulacak.Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;
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ekmek, erzincan
Erzincan’da ekmeğe zam
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Erzincan’da 240 gram ekmek 7 lira 50 kuruştan satılacak.
Erzincan’da daha önce 5 TL'den satılan 220 gram ekmeğin fiyatı, Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine 240 grama çıkarılarak 2 lira 50 kuruşluk zamla 7 lira 50 kuruştan satışa sunulacak.
Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;
240 gr. Somun Ekmek 7.50 TL
50 gr. Lavaş Ekmeği 2.50 TL
120 gr. Tandır Ekmeği 6.00 TL
320 gr. Mercan Ekmeği 10.00 TL