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Dünyanın en büyük LED küresi: Açılışı U2 konseriyle yapacak
Dünyanın en büyük LED küresi: Açılışı U2 konseriyle yapacak
ABD'nin Las Vegas kentindeki fütüristtik müzik ve eğlence kompleksi olan MSG Sphere'in dış cephesindeki devasa LED ekranına animasyonlar yansıtılabiliyor. MSG... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
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fotoğraf, фото, las vegas, led, küre, u2
fotoğraf, фото, las vegas, led, küre, u2

Dünyanın en büyük LED küresi: Açılışı U2 konseriyle yapacak

13:59 11.07.2023 (güncellendi: 14:13 11.07.2023)
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ABD'nin Las Vegas kentindeki fütüristtik müzik ve eğlence kompleksi olan MSG Sphere'in dış cephesindeki devasa LED ekranına animasyonlar yansıtılabiliyor. MSG Sphere, 29 Eylül'de İrlandalı rock grubu U2'nun konseriyle açılacak.
© AADünyanın en büyük küre formundaki yapısıyla bilinen, dış cephesinde dünyanın en büyük LED ekranı yer alan Sphere, kısa süre önce ilk kez resmi olarak 'Merhaba Dünya' mesajıyla aydınlatıldı. Bunun yanı sıra yapı, dünya haritası, basketbol topu, Cadılar Bayramı'nın simgelerinden bal kabağı gibi birçok farklı figürle de aydınlatıldı.
Las Vegas'taki dünyanın en büyük LED küresi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Dünyanın en büyük küre formundaki yapısıyla bilinen, dış cephesinde dünyanın en büyük LED ekranı yer alan Sphere, kısa süre önce ilk kez resmi olarak 'Merhaba Dünya' mesajıyla aydınlatıldı. Bunun yanı sıra yapı, dünya haritası, basketbol topu, Cadılar Bayramı'nın simgelerinden bal kabağı gibi birçok farklı figürle de aydınlatıldı.
© AA / Tayfun Coşkun2018'de Madison Square Garden Company tarafından yapılacağı duyurulan Sphere'in inşaatına ertesi yıl başlandı. 2.3 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen Sphere, 18 bin 600 kişi kapasiteli.
Las Vegas'taki dünyanın en büyük LED küresi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Tayfun Coşkun
2018'de Madison Square Garden Company tarafından yapılacağı duyurulan Sphere'in inşaatına ertesi yıl başlandı. 2.3 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen Sphere, 18 bin 600 kişi kapasiteli.
© AA / Tayfun Coşkun111 metre yüksekliğe ve 157 metre genişliğe sahip yapı, 580 bin metrekarelik tamamen programlanabilir dev ekranında 1.2 milyon LED ışıkla süslenmiş animasyonları izleyicilere sunuyor.
Dünyanın en büyük LED küresi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Tayfun Coşkun
111 metre yüksekliğe ve 157 metre genişliğe sahip yapı, 580 bin metrekarelik tamamen programlanabilir dev ekranında 1.2 milyon LED ışıkla süslenmiş animasyonları izleyicilere sunuyor.
© AA / Tayfun CoşkunYapı, 'Ekzosfer' olarak adlandırılan devasa LED ekranıyla rekorlar kırıyor. Yapım çalışmaları devam eden kompleks, tamamlandığında canlı eğlence ve konserlere ev sahipliği yapacak, dış cephesinde çok çeşitli görsel içerikler sergilenecek.
Dünyanın en büyük LED küresi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Tayfun Coşkun
Yapı, 'Ekzosfer' olarak adlandırılan devasa LED ekranıyla rekorlar kırıyor. Yapım çalışmaları devam eden kompleks, tamamlandığında canlı eğlence ve konserlere ev sahipliği yapacak, dış cephesinde çok çeşitli görsel içerikler sergilenecek.
© AA / Tayfun CoşkunMSG Sphere, 29 Eylül'de İrlandalı rock grubu U2'nun konseriyle açılacak. Konserin biletleri ise şimdiden tükendi.
Dünyanın en büyük LED küresi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Tayfun Coşkun
MSG Sphere, 29 Eylül'de İrlandalı rock grubu U2'nun konseriyle açılacak. Konserin biletleri ise şimdiden tükendi.
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