Dünyanın en büyük LED küresi: Açılışı U2 konseriyle yapacak

© AA Dünyanın en büyük küre formundaki yapısıyla bilinen, dış cephesinde dünyanın en büyük LED ekranı yer alan Sphere, kısa süre önce ilk kez resmi olarak 'Merhaba Dünya' mesajıyla aydınlatıldı. Bunun yanı sıra yapı, dünya haritası, basketbol topu, Cadılar Bayramı'nın simgelerinden bal kabağı gibi birçok farklı figürle de aydınlatıldı.