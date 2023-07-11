https://sputniknews.com.tr/20230711/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073403397.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26.1140 liradan, euro 28.7560 liradan güne başladı. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T09:24+0300
2023-07-11T09:24+0300
2023-07-11T09:24+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
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Serbest piyasada 26.1120 liradan alınan dolar, 26.1140 liradan satılıyor. 28.7540 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7560 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26.0940 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.6450 lira olmuştu.Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?Ons altın 1929 dolardan işlem görürken, gram altın 1617 lira oldu.Spot piyasada altın satış fiyatları:Gram altın 1617 liraÇeyrek altın 2 bin 684 liraYarım altın 5 bin 370 liraCumhuriyet altını 10 bin 688 liraBrent petrol varil fiyatıBrent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78.12 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230710/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1073362109.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26.1140 liradan, euro 28.7560 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26.1120 liradan alınan dolar, 26.1140 liradan satılıyor. 28.7540 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7560 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26.0940 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.6450 lira olmuştu.
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Ons altın 1929 dolardan işlem görürken, gram altın 1617 lira oldu.
Spot piyasada altın satış fiyatları:
Gram altın 1617 lira
Çeyrek altın 2 bin 684 lira
Yarım altın 5 bin 370 lira
Cumhuriyet altını 10 bin 688 lira
Brent petrol varil fiyatı
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78.12 dolardan işlem görüyor.