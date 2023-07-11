https://sputniknews.com.tr/20230711/cumhurbaskani-erdogan-kanada-ve-italya-basbakanlari-ile-gorustu-1073427965.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada ve İtalya başbakanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada ve İtalya başbakanları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşmelerini sürdürüyor... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T17:03+0300

2023-07-11T17:03+0300

2023-07-11T17:04+0300

politika

recep tayyip erdoğan

nato

kanada

italya

giorgia meloni

justin trudeau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073428061_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_e59a698b47774bbc45a0d04595339aee.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile olan görüşmesine ilişkin de "NATO Zirvesi'ndeki ikili temaslarımıza Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeyle devam ettik. Ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." dedi.Erdoğan, zirve kapsamında, liderlerle görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230711/cumhurbaskani-erdogan-nato-liderler-zirvesinde-aile-fotografi-cekimine-katildi-1073423353.html

kanada

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, nato, kanada, italya, giorgia meloni, justin trudeau