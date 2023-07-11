https://sputniknews.com.tr/20230711/cumhurbaskani-erdogan-kanada-ve-italya-basbakanlari-ile-gorustu-1073427965.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada ve İtalya başbakanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada ve İtalya başbakanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşmelerini sürdürüyor... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T17:03+0300
2023-07-11T17:03+0300
2023-07-11T17:04+0300
politika
recep tayyip erdoğan
nato
kanada
italya
giorgia meloni
justin trudeau
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile olan görüşmesine ilişkin de "NATO Zirvesi'ndeki ikili temaslarımıza Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeyle devam ettik. Ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." dedi.Erdoğan, zirve kapsamında, liderlerle görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230711/cumhurbaskani-erdogan-nato-liderler-zirvesinde-aile-fotografi-cekimine-katildi-1073423353.html
kanada
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recep tayyip erdoğan, nato, kanada, italya, giorgia meloni, justin trudeau
recep tayyip erdoğan, nato, kanada, italya, giorgia meloni, justin trudeau
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada ve İtalya başbakanları ile görüştü
17:03 11.07.2023 (güncellendi: 17:04 11.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, Kanada, İngiltere, İtalya ve Litvanya başbakanları ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile olan görüşmesine ilişkin de "NATO Zirvesi'ndeki ikili temaslarımıza Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeyle devam ettik. Ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." dedi.
Erdoğan, zirve kapsamında, liderlerle görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.