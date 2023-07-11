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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada ve İtalya başbakanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada ve İtalya başbakanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşmelerini sürdürüyor... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T17:03+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile olan görüşmesine ilişkin de "NATO Zirvesi'ndeki ikili temaslarımıza Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeyle devam ettik. Ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." dedi.Erdoğan, zirve kapsamında, liderlerle görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.
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recep tayyip erdoğan, nato, kanada, italya, giorgia meloni, justin trudeau
recep tayyip erdoğan, nato, kanada, italya, giorgia meloni, justin trudeau

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada ve İtalya başbakanları ile görüştü

17:03 11.07.2023 (güncellendi: 17:04 11.07.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada ve İtalya başbakanları ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada ve İtalya başbakanları ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Erdoğan, Kanada, İngiltere, İtalya ve Litvanya başbakanları ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile olan görüşmesine ilişkin de "NATO Zirvesi'ndeki ikili temaslarımıza Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeyle devam ettik. Ülkelerimiz için hayırlara vesile olsun." dedi.
Erdoğan, zirve kapsamında, liderlerle görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.
NATO zirvesi aile fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
DÜNYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
14:36
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