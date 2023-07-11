https://sputniknews.com.tr/20230711/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani--scholz-ile-bir-araya-geldi-1073429907.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T17:47+0300

2023-07-11T17:47+0300

2023-07-11T17:48+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

olaf scholz

nato

avrupa

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki ikili görüşmeleri devam ediyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.Heyetlerin de katıldığı Scholz görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20230711/almanya-basbakani-scholz-erdogan-ile-konusacagim-turkiye-bizim-icin-onemli-bir-ortak-1073424631.html

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recep tayyip erdoğan, olaf scholz, nato, avrupa