https://sputniknews.com.tr/20230711/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani--scholz-ile-bir-araya-geldi-1073429907.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T17:47+0300
2023-07-11T17:47+0300
2023-07-11T17:48+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
olaf scholz
nato
avrupa
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki ikili görüşmeleri devam ediyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.Heyetlerin de katıldığı Scholz görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230711/almanya-basbakani-scholz-erdogan-ile-konusacagim-turkiye-bizim-icin-onemli-bir-ortak-1073424631.html
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recep tayyip erdoğan, olaf scholz, nato, avrupa
recep tayyip erdoğan, olaf scholz, nato, avrupa
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
17:47 11.07.2023 (güncellendi: 17:48 11.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki ikili görüşmeleri devam ediyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.
Heyetlerin de katıldığı Scholz görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.