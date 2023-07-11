https://sputniknews.com.tr/20230711/chp-erzincan-milletvekili-sarigul-mahkumlar-icin-af-istedi-1073398599.html
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, mahkumlar için af istedi
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, mahkumlar için af istedi
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Cumhuriyetimizin 100. yılında hiçbir siyasi nedene bakmaksızın bütün siyasi partilerin bir araya gelip toplumsal... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T00:42+0300
2023-07-11T00:42+0300
2023-07-11T00:42+0300
türkiye
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CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle hızlı yargılamada gözden kaçan konuların olduğunu, yapılan adli hatalar nedeniyle haksız yere cezaevine düşenlerin, işlediği suçla aldığı ceza orantısız olan mahkumların bulunduğunu savundu.Cezaevlerinde, kapasitesinin çok üzerinde tutuklu ve mahkumun bulunduğunu öne süren Sarıgül, "kader mahkumları için geçmişi geride bırakma, tekrar sosyal hayata kazandırma, aile hayatına devam etme, temiz ve yeni bir sayfa açma fırsatı" için af düzenlemesi yapılması gerektiğini dile getirdi."Gelin, kapalı-açık cezaevi ayrımı yapmayalım, izinli-izinsiz diye ayırmayalım, Cumhuriyetin 100. yılında yepyeni bir sayfa açalım" diyen Sarıgül, şunları kaydetti:Mustafa Sarıgül, af kapsamının, siyasi partiler arasında konuşularak belirlenebileceğini ifade etti.
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mustafa sarıgül, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erznican
mustafa sarıgül, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), erznican
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, mahkumlar için af istedi
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Cumhuriyetimizin 100. yılında hiçbir siyasi nedene bakmaksızın bütün siyasi partilerin bir araya gelip toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için kapsamlı bir af çıkarılmasını bekliyorum, talep ediyorum" dedi.
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını nedeniyle hızlı yargılamada gözden kaçan konuların olduğunu, yapılan adli hatalar nedeniyle haksız yere cezaevine düşenlerin, işlediği suçla aldığı ceza orantısız olan mahkumların bulunduğunu savundu.
Cezaevlerinde, kapasitesinin çok üzerinde tutuklu ve mahkumun bulunduğunu öne süren Sarıgül, "kader mahkumları için geçmişi geride bırakma, tekrar sosyal hayata kazandırma, aile hayatına devam etme, temiz ve yeni bir sayfa açma fırsatı" için af düzenlemesi yapılması gerektiğini dile getirdi.
"Gelin, kapalı-açık cezaevi ayrımı yapmayalım, izinli-izinsiz diye ayırmayalım, Cumhuriyetin 100. yılında yepyeni bir sayfa açalım" diyen Sarıgül, şunları kaydetti:
"Yaklaşık 2,5 yıldır af konuşuluyor. Yarı açık cezaevindeki 80 binden fazla kader mahkumunu dışarı bırakıp kapalı cezaevindekileri bunun dışında tutarsak sıkıntı olur. Sadece ehliyeti alınan 2,5 milyon yurttaşımız var. Birçok esnafımız pandemi dolayısıyla çeklerini, senetlerini ödeyemedi. Bir kez daha af talebimizin vicdani bir talep olduğunu ve devletimizin merhametli olduğunu ifade ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında hiçbir siyasi nedene bakmaksızın bütün siyasi partilerin bir araya gelip toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için kapsamlı bir af çıkarılmasını bekliyorum, talep ediyorum. Bu konunun takipçisi olacağım."
Mustafa Sarıgül, af kapsamının, siyasi partiler arasında konuşularak belirlenebileceğini ifade etti.