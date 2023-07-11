CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, mahkumlar için af istedi

"Yaklaşık 2,5 yıldır af konuşuluyor. Yarı açık cezaevindeki 80 binden fazla kader mahkumunu dışarı bırakıp kapalı cezaevindekileri bunun dışında tutarsak sıkıntı olur. Sadece ehliyeti alınan 2,5 milyon yurttaşımız var. Birçok esnafımız pandemi dolayısıyla çeklerini, senetlerini ödeyemedi. Bir kez daha af talebimizin vicdani bir talep olduğunu ve devletimizin merhametli olduğunu ifade ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında hiçbir siyasi nedene bakmaksızın bütün siyasi partilerin bir araya gelip toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için kapsamlı bir af çıkarılmasını bekliyorum, talep ediyorum. Bu konunun takipçisi olacağım."