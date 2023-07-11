https://sputniknews.com.tr/20230711/bm-sosyal-medya-tum-dunyada-nefreti-korukluyor-1073438903.html

BM: Sosyal medya tüm dünyada nefreti körüklüyor

BM: Sosyal medya tüm dünyada nefreti körüklüyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, sosyal medyanın etkisiyle ve uluslararası anlaşmazlıklar bağlamında dünya genelinde her türden nefret söyleminin... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T22:06+0300

2023-07-11T22:06+0300

2023-07-11T22:06+0300

dünya

sosyal medya

birleşmiş milletler (bm)

nefret

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması gündemiyle bugün Cenevre'de toplandı. Pakistan'ın çağrısıyla düzenlenen toplantının açılış konuşmasını BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptı.Türk, “Sosyal medyanın gelgitli halinden güç alan, ayrıca uluslararası ve ulusal düzeyde giderek artan anlaşmazlıklar ve kutuplaşmalar bağlamında, her yerde her türden nefret söylemi yükseliyor. Bu bireyler için zararlı ve tüm toplumların sağlıklı işleyişi için gerekli olan sosyal uyumu tahrip ediyor” ifadelerini kullandı.Birçok toplumun, siyasi amaçlarla dini farklılıkların 'militarizasyonu' ile mücadele ettiğini söyleyen Volker Türk, “Bu kaos tacirlerine, bizi siyasi amaçları için kullanmalarına izin vermemeliyiz ve onları da kendi amaçlarımız için kullanmamalıyız. Bu provokatörler, kasıtlı olarak bizi bölmenin yollarını arıyor” çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230710/twitter--threads-kavgasi-musk-zuckerberge-hakaret-etti-1073365033.html

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sosyal medya, birleşmiş milletler (bm), nefret