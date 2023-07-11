https://sputniknews.com.tr/20230711/biden-nato-zirvesi-kapsaminda-zelenskiy-ile-gorusecek-1073400230.html

Biden, NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşecek

Biden, NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden, bugün başlayacak NATO Zirvesi kapsamında, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T04:28+0300

2023-07-11T04:28+0300

2023-07-11T04:28+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

vladimir zelenskiy

nato

ukrayna

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ABD basınına konuşan Amerikalı yetkililer, Biden'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geleceğini duyurdu.Zirvenin önemli gündem maddelerinden birinin, devam eden çatışmalar olması bekleniyor.Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin değerlendirilmesi için önce çatışmanın bitmesi gerektiğini söylemişti.Vilnius'taki zirve, bugün sona erecek.

https://sputniknews.com.tr/20230711/uzman-degerlendirdi-ukraynanin-nato-uyeligi-ne-kadar-olasi-1073398233.html

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