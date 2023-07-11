https://sputniknews.com.tr/20230711/biden-nato-zirvesi-kapsaminda-zelenskiy-ile-gorusecek-1073400230.html
Biden, NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşecek
Biden, NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşecek
ABD Başkanı Joe Biden, bugün başlayacak NATO Zirvesi kapsamında, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T04:28+0300
2023-07-11T04:28+0300
2023-07-11T04:28+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
vladimir zelenskiy
nato
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ABD basınına konuşan Amerikalı yetkililer, Biden'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geleceğini duyurdu.Zirvenin önemli gündem maddelerinden birinin, devam eden çatışmalar olması bekleniyor.Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin değerlendirilmesi için önce çatışmanın bitmesi gerektiğini söylemişti.Vilnius'taki zirve, bugün sona erecek.
https://sputniknews.com.tr/20230711/uzman-degerlendirdi-ukraynanin-nato-uyeligi-ne-kadar-olasi-1073398233.html
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abd, joe biden, vladimir zelenskiy, nato, ukrayna
abd, joe biden, vladimir zelenskiy, nato, ukrayna
Biden, NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile görüşecek
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ABD Başkanı Joe Biden, bugün başlayacak NATO Zirvesi kapsamında, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.
ABD basınına konuşan Amerikalı yetkililer, Biden'ın, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geleceğini duyurdu.
Zirvenin önemli gündem maddelerinden birinin, devam eden çatışmalar olması bekleniyor.
Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin değerlendirilmesi için önce çatışmanın bitmesi gerektiğini söylemişti.
Vilnius'taki zirve, bugün sona erecek.