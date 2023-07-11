https://sputniknews.com.tr/20230711/beyaz-saray-nato-ukraynanin-uyeligi-icin-bir-yol-belirleyecek-ancak-bir-zaman-cizelgesi-yok-1073404059.html

Beyaz Saray: NATO, Ukrayna'nın üyeliği için bir yol belirleyecek, ancak bir 'zaman çizelgesi' yok

Beyaz Saray: NATO, Ukrayna'nın üyeliği için bir yol belirleyecek, ancak bir 'zaman çizelgesi' yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, NATO'nun Ukrayna'nın ittifaka katılabilmesi için gerekli reformları belirleyeceğini ancak 'bir zaman... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T10:01+0300

2023-07-11T10:01+0300

2023-07-11T10:01+0300

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Sullivan, Vilnius'taki NATO zirvesinde gazetecilere verdiği demeçte, "Ukrayna için bir reform yolu çizilecek, ancak bunun için bir takvim belirleyemiyorum" dedi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Çarşamba günü Ukrayna lideri Vladimir Zelensky ile görüşeceğini duyurdu. Sullivan ayrıca, 'Rusya'ya karşı devam eden savaş' göz önüne alındığında, 'NATO'yu Rusya ile bir savaşa sokacağı' gerekçesiyle Ukrayna'nın Batı desteğiyle ittifaka acil katılımı ihtimalini dışladı.Ukrayna'nın bu konudaki kararlılığını 'fazla iyi niyet' olarak tanımlayan Sullivan, "Soru, yolun ne olduğudur. İyi bir anlayışa varabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

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abd, ukrayna, nato, nato zirvesi, nato liderler zirvesi, rusya