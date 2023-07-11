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https://sputniknews.com.tr/20230711/bank-of-americaya-250-milyon-dolarlik-ceza-1073441813.html
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza
Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza
ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America'nın yasa dışı ücretler almak, kredi kartı ödüllerini alıkoymak ve sahte hesaplar açmak suçlamaları üzerine 250... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T23:46+0300
2023-07-11T23:46+0300
ekonomi
bank of america
abd
ceza
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Tüketici Finansal Koruma Bürosu'ndan (CFPB) yapılan açıklamada, söz konusu suçlamalar nedeniyle Bank of America'ya karşı harekete geçildiği kaydedildi.Açıklamada, hesaplarında yetersiz bakiye bulunan müşterilere uygulanan ücretleri ikiye katlaması, kredi kartı müşterilerine vadedilen ödül ikramiyelerini alıkoyması ve hassas kişisel bilgilerin, müşterinin bilgisi veya yetkisi olmadan hesap açmak için kötüye kullanılması nedenleriyle Banka'ya, müşterilerine 100 milyon dolardan fazla ödeme talimatı verildiği aktarıldı.Bank of America'nın ayrıca, tespit edilen yasa dışı işlemler nedeniyle Para Birimi Kontrol Ofisi'ne (OCC) 60 milyon dolar, CFPB'ye de 90 milyon dolar ceza ödeyeceği kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen CFPB Direktörü Rohit Chopra, söz konusu uygulamaların yasa dışı olduğunu ve müşterilerin güvenini zedelediğini belirterek, "CFPB, bankacılık sistemi genelinde bu uygulamalara son verecek" ifadesini kullandı.Bank of America, 68 milyon kişi ve küçük işletme müşterisine hizmet veriyor. 31 Mart 2023 itibarıyla 2.4 trilyon dolarlık konsolide aktifi ve 1.9 trilyon dolarlık yurt içi mevduatı bulunan Bank of America, ABD'deki en büyük ikinci banka konumunda bulunuyor.CFPB, geçen yıl da ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo'ya otomobil ve konut kredilerinin (mortgage) yanı sıra mevduat hesaplarını kötü yönettiği suçlamalarıyla 3.7 milyar dolar ceza vermişti.
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bank of america, abd, ceza
bank of america, abd, ceza

Bank of America'ya 250 milyon dolarlık ceza

23:46 11.07.2023
© AFP 2023 / DOMINICK REUTER / Bank of America
Bank of America - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / DOMINICK REUTER /
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ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America'nın yasa dışı ücretler almak, kredi kartı ödüllerini alıkoymak ve sahte hesaplar açmak suçlamaları üzerine 250 milyon dolar ödeyeceği açıklandı.
Tüketici Finansal Koruma Bürosu'ndan (CFPB) yapılan açıklamada, söz konusu suçlamalar nedeniyle Bank of America'ya karşı harekete geçildiği kaydedildi.
Açıklamada, hesaplarında yetersiz bakiye bulunan müşterilere uygulanan ücretleri ikiye katlaması, kredi kartı müşterilerine vadedilen ödül ikramiyelerini alıkoyması ve hassas kişisel bilgilerin, müşterinin bilgisi veya yetkisi olmadan hesap açmak için kötüye kullanılması nedenleriyle Banka'ya, müşterilerine 100 milyon dolardan fazla ödeme talimatı verildiği aktarıldı.
Bank of America'nın ayrıca, tespit edilen yasa dışı işlemler nedeniyle Para Birimi Kontrol Ofisi'ne (OCC) 60 milyon dolar, CFPB'ye de 90 milyon dolar ceza ödeyeceği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen CFPB Direktörü Rohit Chopra, söz konusu uygulamaların yasa dışı olduğunu ve müşterilerin güvenini zedelediğini belirterek, "CFPB, bankacılık sistemi genelinde bu uygulamalara son verecek" ifadesini kullandı.
Bank of America, 68 milyon kişi ve küçük işletme müşterisine hizmet veriyor. 31 Mart 2023 itibarıyla 2.4 trilyon dolarlık konsolide aktifi ve 1.9 trilyon dolarlık yurt içi mevduatı bulunan Bank of America, ABD'deki en büyük ikinci banka konumunda bulunuyor.
CFPB, geçen yıl da ABD'nin büyük bankalarından Wells Fargo'ya otomobil ve konut kredilerinin (mortgage) yanı sıra mevduat hesaplarını kötü yönettiği suçlamalarıyla 3.7 milyar dolar ceza vermişti.
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