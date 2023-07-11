Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve vergi zamları
07:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Müjde Ar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Parti içinde demokrasi yok
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Emekli ve memurun gözü TBMM'de
12:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnternet Değişim Noktası'nın geldiği son nokta nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Yeminli mali müşavir Tolu: KDV yüzde 2 arttı ama fiyatlara yansıması yaklaşık 6 katı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Karadeniz'de Türkiye'yi yönlendirmek istiyorlar; Batı, orada gemileri yüzdürmek istiyor’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Emeklilerin zam itirazı
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın' mesajı
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hep ihracat diyen 'ihracat fetişizmi'nden uzaklaşmanın yolları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomist Yeldan: Yeni ekonomi programı IMF’nin klasikleşmiş istikrar paketinin bir bütünü
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
POLİTİKA
Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener: Hem Erdoğan hem de Putin duyarlı davrandılar
10:30
30 dk
ENERJЭ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YЦNЬ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli emekli maaş zammı için çağrı yaptı
12:46
46 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar sorunları çözer mi?
15:02
71 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230711/bakan-simsek-ve-tcmb-baskani-erkan-suudi-arabistana-gidiyor-1073424755.html
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T15:35+0300
2023-07-11T15:35+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hafize gaye erkan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072802559_0:154:2417:1514_1920x0_80_0_0_8a8bd0b3befae70a0cf0c024fce3d33f.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072802559_98:0:2321:1667_1920x0_80_0_0_1ea1b422e58dd9a2dd134c59973c9107.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mehmet şimşek, hafize gaye erkan
mehmet şimşek, hafize gaye erkan

Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor

15:35 11.07.2023
© AA / Erhan ElaldıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Açıklamaya, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar (sağ 2) da katıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimiyle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Açıklamaya, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar (sağ 2) da katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AA / Erhan Elaldı
Abone olTelegram
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.
Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.
Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала