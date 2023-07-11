https://sputniknews.com.tr/20230711/bakan-simsek-ve-tcmb-baskani-erkan-suudi-arabistana-gidiyor-1073424755.html

Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor

Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T15:35+0300

2023-07-11T15:35+0300

2023-07-11T15:35+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hafize gaye erkan

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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2023

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hafize gaye erkan