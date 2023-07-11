https://sputniknews.com.tr/20230711/bakan-simsek-ve-tcmb-baskani-erkan-suudi-arabistana-gidiyor-1073424755.html
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T15:35+0300
2023-07-11T15:35+0300
2023-07-11T15:35+0300
ekonomi
mehmet şimşek
hafize gaye erkan
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet şimşek, hafize gaye erkan
mehmet şimşek, hafize gaye erkan
Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Erkan Suudi Arabistan'a gidiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Bakan Şimşek'e TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.
Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.
Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.