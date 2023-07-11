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SON DAKİKA | Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır
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EKONOMİ
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Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır
Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin olarak, "26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T12:28+0300
2023-07-11T12:38+0300
ekonomi
mehmet şimşek
merkez bankası
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinde hızlı artış yaşandığını açıkladı.Bakan Şimşek, 26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar seviyesinde olan Merkez Bankası rezervlerinin 14.2 milyar dolar iyileşme göstererek 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını bildirdi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, "Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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mehmet şimşek, merkez bankası
mehmet şimşek, merkez bankası

Bakan Şimşek: Merkez Bankası rezervleri 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır

12:28 11.07.2023 (güncellendi: 12:38 11.07.2023)
© AA / Evrim AydınMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AA / Evrim Aydın
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerine ilişkin olarak, "26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası rezervlerinde hızlı artış yaşandığını açıkladı.
Bakan Şimşek, 26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar seviyesinde olan Merkez Bankası rezervlerinin 14.2 milyar dolar iyileşme göstererek 108.6 milyar dolar seviyesine çıktığını bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, "Programımızın önemli bir hedefi de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamaktır. 26 Mayıs’ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran’da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Aynı dönemde net rezervler ise 14.2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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