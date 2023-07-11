https://sputniknews.com.tr/20230711/bakan-ozhaseki-suudi-arabistanli-bakan-al-hogail-ile-gorustu-1073437466.html

Bakan Özhaseki, Suudi Arabistanlı Bakan Al Hogail ile görüştü

Bakan Özhaseki, Suudi Arabistanlı Bakan Al Hogail ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan Krallığı Belediye, Köy ve İskan İşleri Bakanı Majed Al Hogail ile bir araya... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T21:35+0300

2023-07-11T21:35+0300

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türkiye

suudi arabistan

mehmet özhaseki

türkiye

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Suudi Arabistan Krallığı Belediye, Köy ve İskan İşleri Bakanı Al Hogail ile görüştü.Bakan Özhaseki, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

türkiye

suudi arabistan

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