https://sputniknews.com.tr/20230711/bakan-koca-izmirdeki-yanginda-1i-agir-12-kisi-etkilendi-1073402164.html
Bakan Koca: İzmir'deki yangında 1'i ağır 12 kişi etkilendi
Bakan Koca: İzmir'deki yangında 1'i ağır 12 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin, "İzmir Menderes'te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1'i ağır... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T08:11+0300
2023-07-11T08:11+0300
2023-07-11T08:11+0300
türkiye
izmir
fahrettin koca
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073402237_0:152:2836:1747_1920x0_80_0_0_e805df9ba9431614420083f11ac56e9b.jpg
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Menderes’te meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini ve 11’inin orman işçisi olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, “İzmir Menderes’te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11’i orman işçisidir. Durumu ağır olan hastamız helikopter ambulansla, 3 hasta olay yerine görevlendirilen kara ambulansla, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere nakledilmiştir. Halen hastanelerimizde 1’i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230710/izmirdeki-orman-yangini-nedeniyle-ucak-seferleri-aksiyor-1073390588.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0b/1073402237_151:0:2683:1899_1920x0_80_0_0_a8e1f999f7748dd15de28a67b19e72fc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmir, fahrettin koca, yangın
izmir, fahrettin koca, yangın
Bakan Koca: İzmir'deki yangında 1'i ağır 12 kişi etkilendi
Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin, "İzmir Menderes'te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1'i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11'i orman işçisidir" dedi.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Menderes’te meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini ve 11’inin orman işçisi olduğunu açıkladı.
Koca paylaşımında, “İzmir Menderes’te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11’i orman işçisidir. Durumu ağır olan hastamız helikopter ambulansla, 3 hasta olay yerine görevlendirilen kara ambulansla, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere nakledilmiştir. Halen hastanelerimizde 1’i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.