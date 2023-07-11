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https://sputniknews.com.tr/20230711/bakan-koca-izmirdeki-yanginda-1i-agir-12-kisi-etkilendi-1073402164.html
Bakan Koca: İzmir'deki yangında 1'i ağır 12 kişi etkilendi
Bakan Koca: İzmir'deki yangında 1'i ağır 12 kişi etkilendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin, "İzmir Menderes'te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1'i ağır... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
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Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Menderes’te meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini ve 11’inin orman işçisi olduğunu açıkladı. Koca paylaşımında, “İzmir Menderes’te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11’i orman işçisidir. Durumu ağır olan hastamız helikopter ambulansla, 3 hasta olay yerine görevlendirilen kara ambulansla, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere nakledilmiştir. Halen hastanelerimizde 1’i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230710/izmirdeki-orman-yangini-nedeniyle-ucak-seferleri-aksiyor-1073390588.html
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izmir, fahrettin koca, yangın
izmir, fahrettin koca, yangın

Bakan Koca: İzmir'deki yangında 1'i ağır 12 kişi etkilendi

08:11 11.07.2023
© AA / Mahmut Serdar Alakuşİzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin, "İzmir Menderes'te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1'i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11'i orman işçisidir" dedi.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir Menderes’te meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişinin etkilendiğini ve 11’inin orman işçisi olduğunu açıkladı.
Koca paylaşımında, “İzmir Menderes’te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1’i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11’i orman işçisidir. Durumu ağır olan hastamız helikopter ambulansla, 3 hasta olay yerine görevlendirilen kara ambulansla, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere nakledilmiştir. Halen hastanelerimizde 1’i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını sonrası gökyüzünü kaplayan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndaki 18 uçak seferi iptal edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
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