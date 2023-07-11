https://sputniknews.com.tr/20230711/arac-trafigine-kapatilan-anadolu-otoyolunun-istanbul-istikameti-ulasima-acildi-1073398153.html
Araç trafiğine kapatılan Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
Araç trafiğine kapatılan Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
Heyelan nedeniyle Bolu Abant gişelerinden araç trafiğine kapatılan Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T00:29+0300
2023-07-11T00:29+0300
2023-07-11T00:30+0300
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anadolu otoyolu, istanbul, bolu
anadolu otoyolu, istanbul, bolu
Araç trafiğine kapatılan Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti ulaşıma açıldı
00:29 11.07.2023 (güncellendi: 00:30 11.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Heyelan nedeniyle Bolu Abant gişelerinden araç trafiğine kapatılan Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikameti, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.