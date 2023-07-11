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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/ankara-batiya-muhtac-ulkelerin-tahil-anlasmasi-dahilinde-yeterli-urun-almadigini-defaatle-iletti-1073425485.html
'Ankara, Batı'ya muhtaç ülkelerin tahıl anlaşması dahilinde yeterli ürün almadığını defaatle iletti'
'Ankara, Batı'ya muhtaç ülkelerin tahıl anlaşması dahilinde yeterli ürün almadığını defaatle iletti'
Türkiye'nin Batılı ülkelerle yapılan görüşmelerde muhtaç ülkelerin tahıl anlaşmasında öngörülen miktarda ürün alamadıklarını düzenli olarak gündeme getirdiği... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T15:55+0300
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ukrayna krizi
tahıl anlaşması
tahıl
anlaşma
türkiye
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Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili müzakerelere yakın bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, muhtaç ülkelerin tahıl anlaşmasında öngörülen miktarda ürünü alamadığına dair beyanatların istatistiklerle doğrulandığını ve Ankara'nın bu konuyu Batılı ortaklarla yapılan görüşmelerde düzenli olarak gündeme getirdiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon konuşmalarında bu hususun dile getirildiğini anlatan kaynak, Türkiye'nin Rus gıda ürünlerinin işlenmesi ve muhtaç ülkelere sevkiyatı ile ilgili çeşitli seçenekler sunduğunun altını çizdi.Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi sonucu yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Fakat anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünde verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, anlaşmanın geleceğini tehlikeye atmaya devam ediyor.
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tahıl anlaşması, tahıl, anlaşma, türkiye

'Ankara, Batı'ya muhtaç ülkelerin tahıl anlaşması dahilinde yeterli ürün almadığını defaatle iletti'

15:55 11.07.2023 (güncellendi: 15:56 11.07.2023)
© AFP 2023 / SERGEY BOBOKTahıl anlaşması
Tahıl anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / SERGEY BOBOK
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Türkiye'nin Batılı ülkelerle yapılan görüşmelerde muhtaç ülkelerin tahıl anlaşmasında öngörülen miktarda ürün alamadıklarını düzenli olarak gündeme getirdiği belirtildi.
Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili müzakerelere yakın bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, muhtaç ülkelerin tahıl anlaşmasında öngörülen miktarda ürünü alamadığına dair beyanatların istatistiklerle doğrulandığını ve Ankara'nın bu konuyu Batılı ortaklarla yapılan görüşmelerde düzenli olarak gündeme getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon konuşmalarında bu hususun dile getirildiğini anlatan kaynak, Türkiye'nin Rus gıda ürünlerinin işlenmesi ve muhtaç ülkelere sevkiyatı ile ilgili çeşitli seçenekler sunduğunun altını çizdi.

Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi sonucu yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.

17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Fakat anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünde verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, anlaşmanın geleceğini tehlikeye atmaya devam ediyor.
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