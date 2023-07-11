https://sputniknews.com.tr/20230711/ankara-batiya-muhtac-ulkelerin-tahil-anlasmasi-dahilinde-yeterli-urun-almadigini-defaatle-iletti-1073425485.html

'Ankara, Batı'ya muhtaç ülkelerin tahıl anlaşması dahilinde yeterli ürün almadığını defaatle iletti'

'Ankara, Batı'ya muhtaç ülkelerin tahıl anlaşması dahilinde yeterli ürün almadığını defaatle iletti'

Türkiye'nin Batılı ülkelerle yapılan görüşmelerde muhtaç ülkelerin tahıl anlaşmasında öngörülen miktarda ürün alamadıklarını düzenli olarak gündeme getirdiği... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T15:55+0300

2023-07-11T15:55+0300

2023-07-11T15:56+0300

ukrayna krizi

tahıl anlaşması

tahıl

anlaşma

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071169781_0:48:3078:1779_1920x0_80_0_0_e7c338a5fe4ca9bfc732ee9798812f53.jpg

Karadeniz Tahıl Girişimi'yle ilgili müzakerelere yakın bir kaynak, Sputnik'e yaptığı açıklamada, muhtaç ülkelerin tahıl anlaşmasında öngörülen miktarda ürünü alamadığına dair beyanatların istatistiklerle doğrulandığını ve Ankara'nın bu konuyu Batılı ortaklarla yapılan görüşmelerde düzenli olarak gündeme getirdiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon konuşmalarında bu hususun dile getirildiğini anlatan kaynak, Türkiye'nin Rus gıda ürünlerinin işlenmesi ve muhtaç ülkelere sevkiyatı ile ilgili çeşitli seçenekler sunduğunun altını çizdi.Gıda krizi yaşayan ülkelere, Rus ve Ukrayna tahılını ulaştırmayı amaçlayan ve 22 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren Tahıl Koridoru’nun Rus tahıl ve gübresinin ihracatıyla ilgili bölümün uygulanmasındaki kusurlar, Rosselhozbank'ın SWIFT sistemine dahil edilmemesi sonucu yaşanan ödeme sıkıntıları ve Rus gemilerine yönelik sigorta yaptırımlarından dolayı sevkiyatların aksaması gibi problemler nedeniyle uzatılıp uzatılamayacağı merak konusu olmuştu.17 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın ‘herhangi bir değişiklik olmaksızın’ 17 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. Fakat anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümünde verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi, anlaşmanın geleceğini tehlikeye atmaya devam ediyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tahıl anlaşması, tahıl, anlaşma, türkiye