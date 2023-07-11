https://sputniknews.com.tr/20230711/almanya-basbakani-scholz-erdogan-ile-konusacagim-turkiye-bizim-icin-onemli-bir-ortak-1073424631.html

Almanya Başbakanı Scholz: Erdoğan ile konuşacağım, Türkiye bizim için önemli bir ortak

Almanya Başbakanı Scholz: Erdoğan ile konuşacağım, Türkiye bizim için önemli bir ortak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye’nin kendileri için önemli bir ortak olduğunu söyledi. 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T15:32+0300

2023-07-11T15:32+0300

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dünya

olaf scholz

almanya

nato

nato liderler zirvesi

nato zirvesi

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Scholz, Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, son Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin nasıl daha fazla geliştirilebileceğine ilişkin kararlar alındığını belirtti.AB Komisyonundan ilişkilerin ilerletilebilmesi için öneriler ve raporlar sunmasını talep ettiklerini aktaran Scholz, "Ben, burada Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile de konuşacağım. Türkiye, bizim için önemli bir ortaktır. Bu, gelecekteki ilişkilerde de ifade edilecektir" dedi.Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buradaki görüşmesinde, ilişkilerin nasıl daha da geliştirilebileceği konusunun ele alınacağını belirterek AB Konseyinin Türkiye ile işbirliğinin yeniden başlatılması konusunda ilgili kararların alınması için çaba sarf ettiğini kaydetti.Ukrayna'ya destek konusunda Almanya’nın 700 milyon avroluk yeni bir destek paketi açıkladığını vurgulayan Scholz, Ukrayna'ya dayanışma gösterilmesinin devam etmesinin önemli olduğunun altını çizdi.Scholz, NATO’nun savunma ittifakı olarak yeniden konumlandırılması için gerekli tüm kararları almasının önemli olduğuna işaret ederek “Çünkü topraklarımıza ve tehdide karşı tedbir almamız lazım" dedi.Başbakan Scholz, Almanya’nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunmaya ayıracağını kaydetti.

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olaf scholz, almanya, nato, nato liderler zirvesi, nato zirvesi, recep tayyip erdoğan, türkiye