https://sputniknews.com.tr/20230711/ak-partili-meclis-uyesine-silahli-saldirida-4-gozalti-1073409522.html

AK Partili meclis üyesine silahlı saldırıda 4 gözaltı

AK Partili meclis üyesine silahlı saldırıda 4 gözaltı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan'ın silahlı saldırıya uğrayıp bacağından yaralanmasıyla ilgili 4 şüphelinin gözaltına... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

silahlı saldırı

gözaltı

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AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan dün, kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 4 şüpheli gözaltında Meydana gelen olayla ilgili K.T(43) M.T(30) A.T(22) ve A.T. (24) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili M.T(34) adlı 1 şüphelinin arandığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230710/belediye-baskaninin-makam-odasinda-silahli-saldiri-1073379904.html

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