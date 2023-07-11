https://sputniknews.com.tr/20230711/ak-partili-meclis-uyesine-silahli-saldirida-4-gozalti-1073409522.html
AK Partili meclis üyesine silahlı saldırıda 4 gözaltı
AK Partili meclis üyesine silahlı saldırıda 4 gözaltı
İzmir’in Çiğli ilçesinde, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan'ın silahlı saldırıya uğrayıp bacağından yaralanmasıyla ilgili 4 şüphelinin gözaltına... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T11:57+0300
2023-07-11T11:57+0300
2023-07-11T11:57+0300
türkiye
izmir
silahlı saldırı
gözaltı
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AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan dün, kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 4 şüpheli gözaltında Meydana gelen olayla ilgili K.T(43) M.T(30) A.T(22) ve A.T. (24) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili M.T(34) adlı 1 şüphelinin arandığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230710/belediye-baskaninin-makam-odasinda-silahli-saldiri-1073379904.html
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izmir, silahlı saldırı, gözaltı
izmir, silahlı saldırı, gözaltı
AK Partili meclis üyesine silahlı saldırıda 4 gözaltı
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İzmir’in Çiğli ilçesinde, AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan'ın silahlı saldırıya uğrayıp bacağından yaralanmasıyla ilgili 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Nedim Aslan dün, kimliği belirsiz kişi tarafından bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralanan Aslan, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4 şüpheli gözaltında
Meydana gelen olayla ilgili K.T(43) M.T(30) A.T(22) ve A.T. (24) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili M.T(34) adlı 1 şüphelinin arandığı öğrenildi.