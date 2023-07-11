https://sputniknews.com.tr/20230711/2023-yili-ek-butcesi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1073432516.html
2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T19:20+0300
2023-07-11T19:20+0300
2023-07-11T19:22+0300
tbmm
ekonomi
bütçe
tbmm plan ve bütçe komisyonu
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Kanun teklifiyle, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira artırılacak.
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tbmm, bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu
tbmm, bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu
2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi
19:20 11.07.2023 (güncellendi: 19:22 11.07.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Kanun teklifiyle, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.
Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira artırılacak.