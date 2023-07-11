https://sputniknews.com.tr/20230711/2023-yili-ek-butcesi-tbmm-plan-ve-butce-komisyonunda-kabul-edildi-1073432516.html

2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

2023 yılı ek bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T19:20+0300

2023-07-11T19:20+0300

2023-07-11T19:22+0300

tbmm

ekonomi

bütçe

tbmm plan ve bütçe komisyonu

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Kanun teklifiyle, genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1 trilyon 74 milyar 508 milyon 886 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45 milyar 5 milyon 627 bin lira olmak üzere toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira ödenek eklenecek.Ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödeneklerini ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira artırılacak.

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tbmm, bütçe, tbmm plan ve bütçe komisyonu