https://sputniknews.com.tr/20230711/2022-yazinda-avrupada-rekor-sicakliklar-61-binden-fazla-olume-yol-acti-1073417572.html

2022 yazında Avrupa'da rekor sıcaklıklar 61 binden fazla ölüme yol açtı

2022 yazında Avrupa'da rekor sıcaklıklar 61 binden fazla ölüme yol açtı

Araştırmaya göre, Avrupa'da, iklim kriziyle tetiklenen rekor seviyelerdeki sıcaklıkların yaşandığı 2022 yaz aylarında sıcak hava kaynaklı 61 binden fazla ölüm... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T13:42+0300

2023-07-11T13:42+0300

2023-07-11T13:42+0300

dünya

avrupa

aşırı sıcaklar

ölüm

sayı

eurostat

el nino

sıcak

sıcak hava

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Uluslararası kamu sağlığı uzmanlarından oluşan bir grup, Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerinden yararlanarak araştırma hazırladı.Araştırmada, Eurostat'ın, 2022'nin 30 Mayıs-4 Eylül tarihlerinde Avrupa'nın 35 ülkesinde kayıtlara geçen sıcak hava kaynaklı ölüm verileri incelendi.Ölüm sayısının, anormal yüksek sıcaklıkların görüldüğü, kuzeye göre daha sıcak olan Güney Avrupa'da ve yazın en sıcak günlerinin yaşandığı dönemde arttığı ifade edildi.Araştırmada, 2022 yazında Avrupa'daki ortalama sıcaklıkların, önceki 30 yılın ölçümlerini aştığı, sadece en yoğun sıcaklıkların yaşandığı 18-24 Temmuz'da 11 bin 637 kişinin öldüğü belirtildi.Avrupa'da 30 Mayıs-4 Eylül 2022 döneminde 61 bin 672 kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği, en çok ölümün İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de görüldüğü kaydedildi.Ölümlerin sadece küçük bir kısmının sıcak çarpmasından kaynaklandığı, çoğunlukla sıcak havanın, vücudun kalp ve akciğer hastalığı gibi mevcut sağlık sorunlarıyla baş etmesini önleyerek ölüme yol açtığı ifade edildi.Bilim insanları, sıcaklık rekorlarının devam edeceğinden endişeliUzmanlar, küresel ısınma nedeniyle Dünya genelinde sıcaklıkların 1.1 derece arttığını vurgulayarak, bu artışın devam edeceğine dair endişelerini dile getiriyor.Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 10 Temmuz'da, deniz yüzeyi sıcaklıklarının mayıs, haziran ve temmuzda rekor seviyeye ulaştığını ve El Nino hava koşullarının etkisiyle son aylarda yaşanan sıcaklık rekorlarının daha da artacağını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/el-nino-turkiyeyi-de-etkileyecek-istanbul-ve-cevresi-icin-korkutan-senaryo-1073312135.html

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avrupa, aşırı sıcaklar, ölüm, sayı, eurostat, el nino, sıcak, sıcak hava