11 ay sonra yeniden: Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve vergi zamları
07:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Müjde Ar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Parti içinde demokrasi yok
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Emekli ve memurun gözü TBMM'de
12:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnternet Değişim Noktası'nın geldiği son nokta nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Yeminli mali müşavir Tolu: KDV yüzde 2 arttı ama fiyatlara yansıması yaklaşık 6 katı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Karadeniz'de Türkiye'yi yönlendirmek istiyorlar; Batı, orada gemileri yüzdürmek istiyor’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Emeklilerin zam itirazı
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın' mesajı
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hep ihracat diyen 'ihracat fetişizmi'nden uzaklaşmanın yolları
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomist Yeldan: Yeni ekonomi programı IMF’nin klasikleşmiş istikrar paketinin bir bütünü
09:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
POLİTİKA
Karlov cinayetine ilişkin Nedim Şener: Hem Erdoğan hem de Putin duyarlı davrandılar
10:30
30 dk
ENERJЭ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YЦNЬ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
10 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
MHP Lideri Devlet Bahçeli emekli maaş zammı için çağrı yaptı
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar sorunları çözer mi?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230711/1073415079.html
11 ay sonra yeniden: Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti
11 ay sonra yeniden: Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti
İzlanda'da sismik faaliyetin artmasıyla ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti. 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T13:07+0300
2023-07-11T13:07+0300
multimedya
yanardağ
yanardağ patlaması
izlanda
reykjavik
fagradalsfjall yanardağı
faaliyet
fotoğraf
galeri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1073415079.jpg?1689070037
izlanda
reykjavik
fagradalsfjall yanardağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, yanardağ, yanardağ patlaması, izlanda, reykjavik, fagradalsfjall yanardağı, faaliyet, fotoğraf, galeri
фото, yanardağ, yanardağ patlaması, izlanda, reykjavik, fagradalsfjall yanardağı, faaliyet, fotoğraf, galeri

11 ay sonra yeniden: Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti

13:07 11.07.2023
Abone olTelegram
İzlanda'da sismik faaliyetin artmasıyla ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti.
© AP Photo / Marco Di Marco

Fagradalsfjall Yanardağı, 11 ay aradan sonra dün tekrar patlamaya başladı.

Fagradalsfjall Yanardağı, 11 ay aradan sonra dün tekrar patlamaya başladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AP Photo / Marco Di Marco

Fagradalsfjall Yanardağı, 11 ay aradan sonra dün tekrar patlamaya başladı.

© AP Photo / Marco Di Marco

İzlanda Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "Patlama küçük çaplı ve yanardağ henüz atmosfere duman salmadı. Yanardağın eteklerindeki çatlaklardan akan lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor" denildi.

İzlanda Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, &quot;Patlama küçük çaplı ve yanardağ henüz atmosfere duman salmadı. Yanardağın eteklerindeki çatlaklardan akan lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor&quot; denildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AP Photo / Marco Di Marco

İzlanda Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "Patlama küçük çaplı ve yanardağ henüz atmosfere duman salmadı. Yanardağın eteklerindeki çatlaklardan akan lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor" denildi.

© AP Photo / Marco Di Marco

Yetkililer, 'yüksek seviyeli tehlikeli volkanik gazların' solunması riskine karşın yanardağ ve çevresinde doğa yürüyüşü yapılmamasını tavsiye etti.

Patlamanın hava trafiğini olumsuz etkilemediği bildirildi.

Yetkililer, &#x27;yüksek seviyeli tehlikeli volkanik gazların&#x27; solunması riskine karşın yanardağ ve çevresinde doğa yürüyüşü yapılmamasını tavsiye etti.Patlamanın hava trafiğini olumsuz etkilemediği bildirildi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AP Photo / Marco Di Marco

Yetkililer, 'yüksek seviyeli tehlikeli volkanik gazların' solunması riskine karşın yanardağ ve çevresinde doğa yürüyüşü yapılmamasını tavsiye etti.

Patlamanın hava trafiğini olumsuz etkilemediği bildirildi.

© AP Photo / Marco Di Marco

Litli-Hrutur dağlarının yakınındaki bir vadide yer alan yanardağ, başkent Reykjavik'ten 30 kilometre uzaklıkta, uluslararası uçuşların yapıldığı Keflavik Havalimanı'nın çevresinde bulunuyor.

Litli-Hrutur dağlarının yakınındaki bir vadide yer alan yanardağ, başkent Reykjavik&#x27;ten 30 kilometre uzaklıkta, uluslararası uçuşların yapıldığı Keflavik Havalimanı&#x27;nın çevresinde bulunuyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Marco Di Marco

Litli-Hrutur dağlarının yakınındaki bir vadide yer alan yanardağ, başkent Reykjavik'ten 30 kilometre uzaklıkta, uluslararası uçuşların yapıldığı Keflavik Havalimanı'nın çevresinde bulunuyor.

© AP Photo / Marco Di Marco

Fagradalsfjall Yanardağı, son iki sene içerisinde iki kez patlamasına rağmen maddi zarara veya uçuşların iptaline sebep olmadı.

Fagradalsfjall Yanardağı, son iki sene içerisinde iki kez patlamasına rağmen maddi zarara veya uçuşların iptaline sebep olmadı. - Sputnik Türkiye
5/5
© AP Photo / Marco Di Marco

Fagradalsfjall Yanardağı, son iki sene içerisinde iki kez patlamasına rağmen maddi zarara veya uçuşların iptaline sebep olmadı.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала