Okan Buruk: Hepimiz Icardi’yi bekliyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve vergi zamları
07:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Müjde Ar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na: Parti içinde demokrasi yok
09:09
111 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Emekli ve memurun gözü TBMM'de
12:46
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'İnternet Değişim Noktası'nın geldiği son nokta nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
Torba yasada yer alan vergi zamları
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Karadeniz'de Türkiye'yi yönlendirmek istiyorlar; Batı, orada gemileri yüzdürmek istiyor’
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Emeklilerin zam itirazı
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:31
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan'ın 'Türkiye'nin AB üyeliğinin önünü açın' mesajı
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230711/-okan-buruk-hepimiz-icardiyi-bekliyoruz-1073399435.html
Okan Buruk: Hepimiz Icardi’yi bekliyoruz
Okan Buruk: Hepimiz Icardi’yi bekliyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hepimiz Icardi'yi bekliyoruz. Burada her şey olumlu gidiyor. Biz istiyoruz, o istiyor. Kulübüyle ilgili her şey... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T02:21+0300
2023-07-11T02:21+0300
spor
okan buruk
galatasaray sk
galata
galatasaray
kisvarda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073180326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78ad3c19ade4f3792873c175a2ac2110.jpg
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin transferinin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.Okan Buruk, Avusturya kampında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde oynayacakları ilk maça hazır halde çıkmak istediklerini belirten Buruk, "Türkiye'de bir hazırlık maçı yaptık, bu ikinci maçımız. Burada üç maç daha oynayacağız. Programımızda üç maç oynamak vardı ama 15 Temmuz için bir maç daha aldık. Biz aslında bir hazırlık kampındayız. Bu dönemi yüklenerek geçirmek zorundayız. Yine antrenmanlara ve maçlara devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi elemesinde 25 Temmuz'da yapacağımız ilk maça en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.Okan Buruk, Kisvarda karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini dile getirerek, "Belki ilk 5-10 dakika maça adapte olamadık ama devamında istediğimiz gibi bir oyun oldu. Daha çok pozisyona girebilirdik. Biraz daha üretken olmak gerekiyordu. Sonuç olarak iyi bir oyun ve 2-0'lık galibiyet var ama biraz daha üretebilirdik" dedi.Geçen senenin bu dönemiyle kıyaslandığında daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Buruk, "Bu sene daha kendimize güveniyoruz. Şampiyon takımız. Bunun öz güveni var. Oyun olarak birlikte daha doğru şeyler yaptıkça, daha da motive oluyorlar. Ana felsefemiz geçen sezondan gelen oyunumuzun üstüne koymak. Kadromuz tamamlandığında daha iyi oyunlar ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.'Hepimiz Icardi'yi bekliyoruz'Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu dile getirerek, "Hepimiz Icardi'yi bekliyoruz. Burada her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Biz istiyoruz, o istiyor. Kulübüyle ilgili her şey yolunda gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizimle beraber olur. Icardi'nin gelişi hem oyuncu kalitesi hem de psikolojik anlamda Galatasaray'a önemli bir destek olacaktır. Ben kendisiyle daha görüşmedim. Şu anda Erden Timur Bey görüşüyor. İş bittikten sonra ben de görüşeceğim. Taraftar prosedürü tamamlandıktan sonra kampa katılıp katılmama kararını vereceğiz ama en kısa zamanda gelmesini isterim" ifadelerini kullandı.Hücum hattında eksiklerinin olduğunu vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:
galata
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073180326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a27500503ae4b20c5f841671972aa1d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
okan buruk, galatasaray sk, galata, galatasaray, kisvarda
okan buruk, galatasaray sk, galata, galatasaray, kisvarda

Okan Buruk: Hepimiz Icardi’yi bekliyoruz

02:21 11.07.2023
© İHA / SAMET YALÇINGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© İHA / SAMET YALÇIN
Abone olTelegram
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Hepimiz Icardi'yi bekliyoruz. Burada her şey olumlu gidiyor. Biz istiyoruz, o istiyor. Kulübüyle ilgili her şey yolunda gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizimle beraber olur" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin transferinin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.
Okan Buruk, Avusturya kampında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yendikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde oynayacakları ilk maça hazır halde çıkmak istediklerini belirten Buruk, "Türkiye'de bir hazırlık maçı yaptık, bu ikinci maçımız. Burada üç maç daha oynayacağız. Programımızda üç maç oynamak vardı ama 15 Temmuz için bir maç daha aldık. Biz aslında bir hazırlık kampındayız. Bu dönemi yüklenerek geçirmek zorundayız. Yine antrenmanlara ve maçlara devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi elemesinde 25 Temmuz'da yapacağımız ilk maça en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.
Okan Buruk, Kisvarda karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini dile getirerek, "Belki ilk 5-10 dakika maça adapte olamadık ama devamında istediğimiz gibi bir oyun oldu. Daha çok pozisyona girebilirdik. Biraz daha üretken olmak gerekiyordu. Sonuç olarak iyi bir oyun ve 2-0'lık galibiyet var ama biraz daha üretebilirdik" dedi.
Geçen senenin bu dönemiyle kıyaslandığında daha iyi bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Buruk, "Bu sene daha kendimize güveniyoruz. Şampiyon takımız. Bunun öz güveni var. Oyun olarak birlikte daha doğru şeyler yaptıkça, daha da motive oluyorlar. Ana felsefemiz geçen sezondan gelen oyunumuzun üstüne koymak. Kadromuz tamamlandığında daha iyi oyunlar ortaya çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

'Hepimiz Icardi'yi bekliyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mauro Icardi'nin kendileri için önemli bir oyuncu olduğunu dile getirerek, "Hepimiz Icardi'yi bekliyoruz. Burada her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Biz istiyoruz, o istiyor. Kulübüyle ilgili her şey yolunda gidiyor. İnşallah en kısa zamanda bizimle beraber olur. Icardi'nin gelişi hem oyuncu kalitesi hem de psikolojik anlamda Galatasaray'a önemli bir destek olacaktır. Ben kendisiyle daha görüşmedim. Şu anda Erden Timur Bey görüşüyor. İş bittikten sonra ben de görüşeceğim. Taraftar prosedürü tamamlandıktan sonra kampa katılıp katılmama kararını vereceğiz ama en kısa zamanda gelmesini isterim" ifadelerini kullandı.
Hücum hattında eksiklerinin olduğunu vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:
"Forvet hattında sıkıntımız var. Orada oyuncu sayısı olarak eksiğimiz var. O bölgede bugün oynayan Barış Alper Yılmaz'ın gol atması beni ayrıca sevindirdi. Diğer bölgelerde de alternatifleri arıyoruz. Orta sahada Lucas Torreira'nın sakatlığı vardı. Bugün Sergio Oliveira'nın maç öncesinde kasığında ufak bir ağrısı vardı. Ben de risk etmek istemedim. O yüzden orta sahada da eksikliğimiz oldu. Biz geçen seneki kadroyu büyük ölçüde koruduk. Burada gelecek oyuncular var. En önemli parça Icardi. Onun yanında geçen sezon bizde kiralık olarak oynayan Rashica'yı tekrar kadromuzda görmek isteriz. Bunların dışında da transfer görüşmelerimiz sürüyor."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала