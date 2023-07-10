https://sputniknews.com.tr/20230710/zonguldakta-sel-surucu-kamyon-kasasinda-mahsur-kaldi-1073374285.html

Zonguldak'ta sel: Sürücü kamyon kasasında mahsur kaldı

Zonguldak'ta sel: Sürücü kamyon kasasında mahsur kaldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde sel nedeniyle kamyonun kasasında mahsur kalan vatandaş, apartman sakinleri tarafından kurtarıldı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T13:06+0300

2023-07-10T13:06+0300

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türkiye

zonguldak

sel

komşu

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Zonguldak'ta 2 gündür devam eden sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Devrek ilçesi Tabaklar Sokak sel suları arasında kaldı. O sırada kamyon kasasında mahsur kalan vatandaş son anda apartman sakinleri tarafından kurtarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230710/afaddan-13-ile-smsli-uyari-bakan-yerlikayadan-aciklama-1073369430.html

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