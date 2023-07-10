https://sputniknews.com.tr/20230710/zelenskiy-biden-topraklarimizi-vererek-catismayi-5-dakikada-bitirebilir-ancak-bunu-kabul-etmeyiz-1073391940.html
Zelenskiy: Biden topraklarımızı vererek çatışmayı 5 dakikada bitirebilir ancak bunu kabul etmeyiz
Zelenskiy: Biden topraklarımızı vererek çatışmayı 5 dakikada bitirebilir ancak bunu kabul etmeyiz
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna topraklarını vererek çatışmayı 5 dakikada sonlandırabileceğini söyledi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T21:46+0300
2023-07-10T21:46+0300
2023-07-10T21:46+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
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ABC News'e demeç veren Zelenskiy, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'daki çatışmayı 5 dakikada sonlandırabileceğini kaydetti.Zelenskiy, "Ukrayna pahasına, diğer bir deyişle bizi topraklarımızdan vazgeçmeye zorlayarak çatışmanın sonlandırılmasını konuşursak, sanırım Biden çatışmayı bu şekilde 5 dakikada bile bitirebilir" dedi.Zelenskiy, Kiev'in böyle bir şeyi kabul etmeyeceğinin altını çizdi.
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rusya, ukrayna, abd, joe biden, vladimir zelenskiy
rusya, ukrayna, abd, joe biden, vladimir zelenskiy
Zelenskiy: Biden topraklarımızı vererek çatışmayı 5 dakikada bitirebilir ancak bunu kabul etmeyiz
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna topraklarını vererek çatışmayı 5 dakikada sonlandırabileceğini söyledi.
ABC News'e demeç veren Zelenskiy, ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna'daki çatışmayı 5 dakikada sonlandırabileceğini kaydetti.
Zelenskiy, "Ukrayna pahasına, diğer bir deyişle bizi topraklarımızdan vazgeçmeye zorlayarak çatışmanın sonlandırılmasını konuşursak, sanırım Biden çatışmayı bu şekilde 5 dakikada bile bitirebilir" dedi.
Zelenskiy, Kiev'in böyle bir şeyi kabul etmeyeceğinin altını çizdi.