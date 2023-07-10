https://sputniknews.com.tr/20230710/yuruyusune-devam-eden-ozcan-insanlar-kilicdarogluna-guvenmiyor-samimi-bulmuyor-1073389523.html

Yürüyüşüne devam eden Özcan: İnsanlar Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor, samimi bulmuyor

Yürüyüşüne devam eden Özcan: İnsanlar Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor, samimi bulmuyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederek, "Artık bırakmanın zamanı geldi, insanlar Kılıçdaroğlu'na... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T20:12+0300

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2023-07-10T20:16+0300

türkiye

bolu

bolu belediyesi

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tanju özcan

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Kesin ihraç talebiyle CHP Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, Bolu'dan başlattığı "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün 8. gününde, Kahramankazan ilçesi yakınlarında verilen molada basın toplantısı düzenledi.Özcan, yürüyüşe devam ettiklerini, 12 Temmuz Çarşamba saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olacaklarını belirtti.'Böyle giderse CHP baraj altında kalacak'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hala hiçbir şey olmamış gibi davrandığını belirten Özcan, "Dün bir kahvehaneye gidip, 'Hatalarımızdan ders çıkardık, önümüze bakacağız' diyor yani 'devam edeceğiz' demeye getiriyor. İnsanların yaşıyla ilgili bir şey demek istemiyorum ama Sayın Genel Başkanımız 75 yaşında. Şimdi soruyorum, 'Sen 75 yaşında yenemedin Tayyip Erdoğan'ı da 80 yaşında mı yeneceksin? Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz?' Artık bırakmanın zamanı geldi, insanlar Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor, samimi bulmuyor. Böyle giderse CHP baraj altında kalacak" diye konuştu.Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı seçimlerini değil, sanki sınıf başkanlığı seçimlerini kaybetmiş gibi rahat davrandığını söyleyen Özcan, Kılıçdaroğlu'yla birlikte liyakata göre atama bekleyen kamu personelinin, sınavlarda mülakatla hakkı yenen gençlerin, umut bekleyen çiftçilerin de kaybettiğini ifade etti.'Türkiye'nin en büyük beka sorunu Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasıdır'Özcan, şunları kaydetti:Bir basın mensubunun, genel merkeze ulaşacağı çarşamba günü Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin de parti önünde toplanacağı iddialarına ilişkin Özcan, "Korkunç bir iddia. Bunun planlandığını hissediyorum. Bunu Eren Erdem'in planladığını hissediyorum. Sakın böyle bir şeye tenezzül etmesinler. Bunun sonuçları ağır olur, sonuçlarına da kendileri katlanır. Kardeşi kardeşin karşısına çıkarmayın" dedi.

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bolu, bolu belediyesi, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), tanju özcan