Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş: Bu yıl böyle zamlarla geçecek

“Gerçekten akıl alır gibi değil. Bir vergiyi iki defa almak, gerçekten çok yaratıcı bir çözüm. Teknik olarak bir vergiyi iki defa alan üçüncü, dördüncü ve beşinci kez de alabilir. Fakat bu Anayasa’nın 73. maddesine aykırıdır. Bir defa ödenmiş bir vergiyi, herkesten bir defa daha alırsanız bu adalet ilkesine aykırı olur. Dolayısıyla bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin bir değerlendirmesi olacaktır. Anayasa Mahkemesi’ne gitme usulü de ya muhalefet tarafından götürülecek ya da yargı mekanizması tarafından sağlanacak. Tabii etkin bir muhalefet bizim yıllardır kanayan yaramız ve muhalefette de bir sessizlik hakim. Bu da inanılır gibi değil.”