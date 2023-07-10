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Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş: Bu yıl böyle zamlarla geçecek
Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş: Bu yıl böyle zamlarla geçecek
Son gelen vergi zamlarına ilişkin konuşan Mahmut Aydoğmuş, “Torba yasada Cumhurbaşkanı’na verilen birçok yetki var. Örneğin, özel tüketim vergisindeki bu... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
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Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş konuk oldu.Temmuz’un ilk haftalarında gelen vergi ve harç zamlarını yorumlayan vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, kamudaki kontrolsüz harcamalardan örneklerle bu zamların geleceğini önceden tahmin ettiğini ifade etti. Aydoğmuş ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci defa alınacak olmasını da tenkit ederek sürecin Anayasa Mahkemesi’ne gideceğini belirtti.‘Bunlarla bütçe açığı kapanmaz'Mayıs ayında yapılan genel seçimlerden önce yapılacak zamların sinyallerinin verildiğine dikkat çeken vergi uzmanı Aydoğmuş, değerlendirmelerine şöyle başladı:‘Gelir yönünde bir problemimiz yok, sıkıntımız gider kısmında’Bütçedeki temel problemin gider kalemlerinden kaynaklandığını savunan Aydoğmuş, şöyle devam etti:‘Bir vergiyi iki defa almak Anayasa’nın 73. Maddesine aykırı’Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci defa alınacak olmasını ‘akıl alır gibi değil’ şeklinde eleştiren Mahmut Aydoğmuş, ironik bir yorum yaparak şöyle konuştu:Mahmut Aydoğmuş, Bakan Mehmet Şimşek’in “Verginin tabana yayılması temel hedefimiz olacak” şeklindeki açıklamasına da şu şekilde bir yorum yaptı:‘Yeni zamlar ile tanışmış olacağız’Vergi ve harç zamlarının devam edeceğini söyleyen Aydoğmuş, ‘bu yıl böyle zamlarla geçecek’ diyerek konuşmasını şöyle tamamladı:
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radyo, zam, vergi, harç

Vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş: Bu yıl böyle zamlarla geçecek

21:31 10.07.2023
© SputnikAli Çağatay ile Seyir Hali
Ali Çağatay ile Seyir Hali - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
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Son gelen vergi zamlarına ilişkin konuşan Mahmut Aydoğmuş, “Torba yasada Cumhurbaşkanı’na verilen birçok yetki var. Örneğin, özel tüketim vergisindeki bu petrol ürünlerinde artış yetkisi veriliyor. Bunun da yansımaları olacaktır. Muhtemelen bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yeni zamlar ile de tanışmış olacağız. Bu yıl böyle zamlarla geçecek” dedi.
Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş konuk oldu.
Temmuz’un ilk haftalarında gelen vergi ve harç zamlarını yorumlayan vergi uzmanı Mahmut Aydoğmuş, kamudaki kontrolsüz harcamalardan örneklerle bu zamların geleceğini önceden tahmin ettiğini ifade etti. Aydoğmuş ayrıca Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci defa alınacak olmasını da tenkit ederek sürecin Anayasa Mahkemesi’ne gideceğini belirtti.

‘Bunlarla bütçe açığı kapanmaz'

Mayıs ayında yapılan genel seçimlerden önce yapılacak zamların sinyallerinin verildiğine dikkat çeken vergi uzmanı Aydoğmuş, değerlendirmelerine şöyle başladı:

“Bunların seçimlerden önce olacağı belliydi. Seçimlerden sonra da bunların yansımalarını görüyoruz. İktidar değişseydi, şu anda karşılaştığımız resim farklı olur muydu ondan da emin değilim. Ama bizim 2022’den beri gelen bir bütçe açığı sorunumuz var ve bu giderek büyüdü. Biz 2001 krizinden bugüne kadar uzun yıllardır ek bütçe yapmıyorduk. Yeni gelen vergiler var. Katma Değer Vergisi’nde (KDV) 2 puan artış var. Bazı ürünlerden alınan vergiler direkt yüzde 8’den yüzde 20’ye çıktı. Harç artışları vs. kamuoyu birkaç gündür bunlarla çalkalanıyor. Bence bunlarla bütçe açığı kapanmaz.”

‘Gelir yönünde bir problemimiz yok, sıkıntımız gider kısmında’

Bütçedeki temel problemin gider kalemlerinden kaynaklandığını savunan Aydoğmuş, şöyle devam etti:
“Bizim her yıl vergi gelirindeki artışımız ülkenin büyüme oranından daha yüksek seyrediyor. Bizim gelir yönünde bir problemimiz yok, sıkıntımız gider kısmında. Çok kontrolsüz harcamalar yapılması, hedeflerin çok dışına çıkılması esas problemimiz. Evet, vergi artışlarından bir gelir elde edilecektir ancak bizim reel bir sonuca ulaşabilmemiz için Mehmet Şimşek yönetiminden beklediğim mali kuralın getirilmesi. Bu kurallar 2015’te Ali Babacan ve Mehmet Şimşek tarafından getirilmek istendi ancak o zaman Tayyip Bey buna müsaade etmedi. Hani reform, yapısal dönüşüm diyoruz ya, eğer bu getirilirse o zaman bazı şeyler değişebilir.”

‘Bir vergiyi iki defa almak Anayasa’nın 73. Maddesine aykırı’

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci defa alınacak olmasını ‘akıl alır gibi değil’ şeklinde eleştiren Mahmut Aydoğmuş, ironik bir yorum yaparak şöyle konuştu:
“Gerçekten akıl alır gibi değil. Bir vergiyi iki defa almak, gerçekten çok yaratıcı bir çözüm. Teknik olarak bir vergiyi iki defa alan üçüncü, dördüncü ve beşinci kez de alabilir. Fakat bu Anayasa’nın 73. maddesine aykırıdır. Bir defa ödenmiş bir vergiyi, herkesten bir defa daha alırsanız bu adalet ilkesine aykırı olur. Dolayısıyla bu konuda Anayasa Mahkemesi’nin bir değerlendirmesi olacaktır. Anayasa Mahkemesi’ne gitme usulü de ya muhalefet tarafından götürülecek ya da yargı mekanizması tarafından sağlanacak. Tabii etkin bir muhalefet bizim yıllardır kanayan yaramız ve muhalefette de bir sessizlik hakim. Bu da inanılır gibi değil.”
Mahmut Aydoğmuş, Bakan Mehmet Şimşek’in “Verginin tabana yayılması temel hedefimiz olacak” şeklindeki açıklamasına da şu şekilde bir yorum yaptı:

“Madem biz motorlu taşıtlar vergisini tabana yaymak istiyoruz o zaman bir de motorsuz taşıtlar vergisi diye bir vergi de çıkaralım, arabası olmayanlar da bu vergiyi ödesin.”

‘Yeni zamlar ile tanışmış olacağız’

Vergi ve harç zamlarının devam edeceğini söyleyen Aydoğmuş, ‘bu yıl böyle zamlarla geçecek’ diyerek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu şekilde başlayıp nereye evrileceğini biz kestiremiyoruz çünkü torba yasada Cumhurbaşkanı’na verilen birçok yetki var. Örneğin, özel tüketim vergisindeki bu petrol ürünlerinde artış yetkisi veriliyor. Bunun da yansımaları olacaktır. Muhtemelen bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yeni zamlar ile de tanışmış olacağız. Bu yıl böyle zamlarla geçecek.”

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