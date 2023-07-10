https://sputniknews.com.tr/20230710/ulasima-kapanan-bolu-dagi-tuneli-ve-ankara-istanbul-yolunda-son-durum-1073367592.html
Ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli ve Ankara-İstanbul yolunda son durum
Ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli ve Ankara-İstanbul yolunda son durum
TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığı bildirildi. Bolu Dağı Tüneli çıkışında... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T11:30+0300
2023-07-10T11:30+0300
2023-07-10T11:44+0300
türkiye
sel
sel felaketi
karadeniz
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Karadeniz’de etkili olan yağışlar birçok ili etkisi altına aldı. Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yağış, Düzce ve Bolu’da da etkili oldu. Sağanak yağış sonucu dün akşam saatlerinde Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası TEM Otoyolu İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken, çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar gün ağarınca tekrar başladı. Ekipler, iş makineleriyle yoldan heyelanın getirdiği malzemeleri temizliyor.Bu arada Abant Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor. Çalışmalar sürüyorUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 gündür Türkiye'nin bazı kesimlerinin sel ve heyelan gibi felaketlere sebep olan hava şartlarının etkisi altında bulunduğuna dikkati çekerek, afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerle, seferberlik içinde selin vurduğu şehirlerde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.Uraloğlu, şu an itibarıyla çalışmaların 11 noktada yoğunlaştığını belirterek, "Selden daha çok etkilenen kesimlerde 184 makine, 296 ekiple kesintisiz yol açma, su boşaltma, temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı yollar için geçişler alternatif güzergahlardan veriliyor. Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız. Devletimiz her zaman olduğu gibi tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır" ifadelerini kullandı.Trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlarUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan sel nedeniyle trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin bilgilere göre, Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Tüneli çıkışındaki viyadüklerde meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılırken bu noktada ulaşım Ankara-Eskişehir-Bilecik Sakarya yolu üzerinden sağlanıyor.Dün aşırı yağışlar nedeniyle Fatsa-Ordu Piraziz Yolu'nun 37-39. kilometrelerinde yaşanan aksamalar giderilerek bugün 07.45 itibarıyla ulaşım normale döndü.Ereğli-Devrek Yolu'nun 51-57. kilometrelerinde meydana gelen heyelanlar kaldırılarak, trafiğe kapanan kesim açıldı. Yolun 22-25. kilometrelerinde Çaylıoğlu-Armutlucuma mevki, Karaman-Beycuma-Devrek Yolu'nun 17-19. kilometrelerinde yol sel tahribatı nedeniyle, Alaplı-Yığılca Yolu'nun 14-17. kilometreleri heyelan sebebiyle trafiğe kapandı. Söz konusu noktalarda alternatif güzergah ve servis yolu bulunmazken çalışmalar sürdürülüyor.Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu'nun 1. kilometresindeki sel hasarı ve 6. kilometresindeki çökme nedeniyle yol trafiğe kapanarak ulaşım, Devrek-Mengen-Gerede-Karabük Yolu üzerinden sağlanıyor. Perşembe-Kozcağız-Bartın Yolu'nun 8-10. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle yol trafiğe kapandı.
https://sputniknews.com.tr/20230710/meteorolojiden-turuncu-alarm-cok-sayida-il-icin-uyari-kuvvetli-olacak-1073357919.html
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bolu son dakika, bolu tüneli, bolu tüneli açıldı mı, sel karayolu son durum, ankara-istanbul yolu
bolu son dakika, bolu tüneli, bolu tüneli açıldı mı, sel karayolu son durum, ankara-istanbul yolu
Ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli ve Ankara-İstanbul yolunda son durum
11:30 10.07.2023 (güncellendi: 11:44 10.07.2023) Abone ol
TEM Otoyolu'nda yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığı bildirildi. Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolu açma çalışmaları ise sürüyor.
Karadeniz’de etkili olan yağışlar birçok ili etkisi altına aldı. Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yağış, Düzce ve Bolu’da da etkili oldu. Sağanak yağış sonucu dün akşam saatlerinde Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışında heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası TEM Otoyolu İstanbul istikametine yol trafiğe kapatılırken, çalışmalar başlatıldı.
Çalışmalar gün ağarınca tekrar başladı. Ekipler, iş makineleriyle yoldan heyelanın getirdiği malzemeleri temizliyor.
Bu arada Abant Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor.
Çalışmalar sürüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 gündür Türkiye'nin bazı kesimlerinin sel ve heyelan gibi felaketlere sebep olan hava şartlarının etkisi altında bulunduğuna dikkati çekerek, afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerle, seferberlik içinde selin vurduğu şehirlerde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.
Uraloğlu, şu an itibarıyla çalışmaların 11 noktada yoğunlaştığını belirterek, "Selden daha çok etkilenen kesimlerde 184 makine, 296 ekiple kesintisiz yol açma, su boşaltma, temizleme çalışmalarımız devam ediyor. Kapalı yollar için geçişler alternatif güzergahlardan veriliyor. Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız. Devletimiz her zaman olduğu gibi tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır" ifadelerini kullandı.
Trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan sel nedeniyle trafiğe kapanan yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin bilgilere göre, Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Tüneli çıkışındaki viyadüklerde meydana gelen heyelan nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılırken bu noktada ulaşım Ankara-Eskişehir-Bilecik Sakarya yolu üzerinden sağlanıyor.
Dün aşırı yağışlar nedeniyle Fatsa-Ordu Piraziz Yolu'nun 37-39. kilometrelerinde yaşanan aksamalar giderilerek bugün 07.45 itibarıyla ulaşım normale döndü.
Ereğli-Devrek Yolu'nun 51-57. kilometrelerinde meydana gelen heyelanlar kaldırılarak, trafiğe kapanan kesim açıldı. Yolun 22-25. kilometrelerinde Çaylıoğlu-Armutlucuma mevki, Karaman-Beycuma-Devrek Yolu'nun 17-19. kilometrelerinde yol sel tahribatı nedeniyle, Alaplı-Yığılca Yolu'nun 14-17. kilometreleri heyelan sebebiyle trafiğe kapandı. Söz konusu noktalarda alternatif güzergah ve servis yolu bulunmazken çalışmalar sürdürülüyor.
Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu'nun 1. kilometresindeki sel hasarı ve 6. kilometresindeki çökme nedeniyle yol trafiğe kapanarak ulaşım, Devrek-Mengen-Gerede-Karabük Yolu üzerinden sağlanıyor. Perşembe-Kozcağız-Bartın Yolu'nun 8-10. kilometrelerinde sel hasarları nedeniyle yol trafiğe kapandı.