https://sputniknews.com.tr/20230710/turkiye-isvec-ve-natonun-uclu-gorusmesi-sonrasi-yazili-aciklama-yapildi-1073395797.html

Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı

Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı

Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T23:44+0300

2023-07-10T23:44+0300

2023-07-10T23:46+0300

nato genel sekreteri jens stoltenberg

politika

türkiye

isveç

nato

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Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde bir araya geldiği aktarıldı.Son NATO Zirvesi'nden bu yana, Türkiye ve İsveç'in, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini karşılamak için birlikte yakın çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu sürecin bir parçası olarak, 2022'de mutabık kalınan Üçlü Muhtıra'da belirlenen bütün adımlar çerçevesinde İsveç'in, anayasasını tadil ettiği, yasalarını değiştirdiği, PKK'ya karşı terörle mücadelede işbirliğini kayda değer şekilde genişlettiği ve Türkiye'ye silah ihracatını yeniden başlattığı ifade edildi.NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü pozisyonuTürkiye ve İsveç'in, hem 2022 Madrid NATO Zirvesi'nde kurulan Üçlü Daimi Ortak Mekanizma hem de bakan düzeyinde yılda bir kere bir araya gelecek ve uygun çalışma gruplarını tesis edecek yeni bir ikili Güvenlik Mekanizması çerçevesinde işbirliğine devam etme konusunda uzlaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:İkili ticaret ve yatırımlar artırılacakTürkiye ve İsveç'in, Türkiye-İsveç Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) aracılığıyla ekonomik işbirliğini artırma konusunda da mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, Türkiye ve İsveç'in, ikili ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik fırsatları maksimize etmenin yollarını arayacağı belirtildi.Açıklamada şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20230710/turkiye-isvec-ve-natonun-uclu-gorusmesi-sona-erdi--1073393554.html

https://sputniknews.com.tr/20230710/biden-turkiyenin-isvec-kararini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1073394914.html

https://sputniknews.com.tr/20230710/abd-turkiyeye-f-16-satisini-aciktan-destekliyoruz-1073395645.html

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