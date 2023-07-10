https://sputniknews.com.tr/20230710/tahil-anlasmasinin-uzatilabilmesi-icin-geriye-kalan-tek-umut-putin-ile-erdoganin-gorusmesi-1073369298.html

‘Tahıl anlaşmasının uzatılabilmesi için geriye kalan tek umut, Putin ile Erdoğan'ın görüşmesi'

‘Tahıl anlaşmasının uzatılabilmesi için geriye kalan tek umut, Putin ile Erdoğan'ın görüşmesi'

Ukrayna tahılının ve Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına ulaştırılmasının düzenlenmesini içeren anlaşmayla ilgili görüşmeler konusunda bilgisi olan bir... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T11:52+0300

2023-07-10T11:52+0300

2023-07-10T11:52+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

tahıl anlaşması

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Tahıl anlaşmasıyla ilgili gerçekleştirilen görüşmelere yakın olduğu bilinen bir kaynak Sputnik haber ajansına demecinde, “(Tahıl anlaşmasının 17 Temmuz’dan sonra da geçerli olması için uzatılması konusunda) şu an için iyimser değiliz” dedi.Kaynak, tahıl anlaşmasının yeniden uzatılması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinin beklenip beklenmediği sorusu üzerine de, “Şu an için (anlaşmanın uzatılmasına yönelik) geriye kalan tek umut bu” yanıtını verdi.“Deneyimlerimiz gösteriyor ki durumu değiştirebilecek olan şey iki liderin görüşmesi. Bu, içinde bulunduğumuz güç durum için de geçerli” diye ekleyen kaynak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Devlet Başkanı Putin’le) böyle bir görüşme gerçekleştirme niyetini dile getirdi, bunun olumlu bir sonuç vermesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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rusya, ukrayna, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, tahıl anlaşması