https://sputniknews.com.tr/20230710/sulama-kanalinda-bogulma-ihbari-vitrin-mankeni-cikarildi-1073376584.html
Sulama kanalında boğulma ihbarı: Vitrin mankeni çıkarıldı
Sulama kanalında boğulma ihbarı: Vitrin mankeni çıkarıldı
Manisa'da sulama kanalında bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ve itfaiye ekipleri, insan yerine vitrin mankeni buldu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T13:54+0300
2023-07-10T13:54+0300
2023-07-10T13:54+0300
cansız manken
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Akpınar Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir kişinin suda batıp çıktığı, bu görüntüsü nedeniyle boğulma tehlikesi geçirmiş olabileceği yönünde ihbar alan polis, itfaiye ekibiyle belirtilen adrese gitti.İple kanala inen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, boğulduğu sanılan insan yerine kanaldan vitrin mankeni çıkardı.
https://sputniknews.com.tr/20211231/talibandan-vitrin-mankenlerinin-kafasini-koparma-talimati-1052296442.html
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cansız manken
Sulama kanalında boğulma ihbarı: Vitrin mankeni çıkarıldı
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Manisa'da sulama kanalında bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ve itfaiye ekipleri, insan yerine vitrin mankeni buldu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Akpınar Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir kişinin suda batıp çıktığı, bu görüntüsü nedeniyle boğulma tehlikesi geçirmiş olabileceği yönünde ihbar alan polis, itfaiye ekibiyle belirtilen adrese gitti.
İple kanala inen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, boğulduğu sanılan insan yerine kanaldan vitrin mankeni çıkardı.