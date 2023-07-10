https://sputniknews.com.tr/20230710/sulama-kanalinda-bogulma-ihbari-vitrin-mankeni-cikarildi-1073376584.html

Sulama kanalında boğulma ihbarı: Vitrin mankeni çıkarıldı

Sulama kanalında boğulma ihbarı: Vitrin mankeni çıkarıldı

Manisa'da sulama kanalında bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ve itfaiye ekipleri, insan yerine vitrin mankeni buldu. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T13:54+0300

2023-07-10T13:54+0300

2023-07-10T13:54+0300

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, Akpınar Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir kişinin suda batıp çıktığı, bu görüntüsü nedeniyle boğulma tehlikesi geçirmiş olabileceği yönünde ihbar alan polis, itfaiye ekibiyle belirtilen adrese gitti.İple kanala inen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, boğulduğu sanılan insan yerine kanaldan vitrin mankeni çıkardı.

https://sputniknews.com.tr/20211231/talibandan-vitrin-mankenlerinin-kafasini-koparma-talimati-1052296442.html

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cansız manken