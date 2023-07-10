https://sputniknews.com.tr/20230710/stoltenberg-turkiyenin-abye-uye-olma-arzusunu-destekliyorum-1073383409.html

Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu destekliyorum

Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu destekliyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terörle mücadelede meşru endişelerinin göz önünde bulundurulduğu kadar İsveç'in NATO üyeliğine yönelik meşru... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T16:41+0300

2023-07-10T16:41+0300

2023-07-10T16:41+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

isveç

vilnius

nato

jens stoltenberg

ab

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Stoltenberg ile 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesine ev sahipliği yapacak Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, zirvenin gerçekleşeceği Litexpo'da ortak basın toplantısı düzenledi.Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerine ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine, şunları kaydetti:"Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu destekliyorum. Aynı zamanda, Madrid'de İsveç'in ittifaka tam üye olabilmesi için yerine getirmesi gereken belirli koşullar listesi üzerinde mutabık kaldığımızı da hatırlamamız gerekiyor."İsveç'in bu koşulları yerine getirdiğini öne süren Stoltenberg, terörle mücadele konusunda da Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.Stoltenberg, "Terörle mücadelede birlikte durmamız önemli ancak aynı zamanda İsveç'i ittifakın bir üyesi olarak görmek istemeyen tüm müttefiklerimizin meşru güvenlik kaygılarını da bir an önce gideriyoruz çünkü bu NATO'yu güçlendirecek ve sadece Baltık bölgesini değil, tüm bölgeyi savunma ve koruma kabiliyetimizi güçlendirecek" diye konuştu.Vilnius'ta İsveç'in üyeliğine ilişkin olumlu bir karar alınmasının hala mümkün olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Herhangi bir kesinliğimiz yok. Herhangi bir garantimiz yok ancak elbette şu anda liderlerin bir araya geldiği zirvenin yarattığı ivmeye sahibiz. Bu ivmeyi mümkün olduğunca fazla ilerleme sağlamak için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230710/erdogan-isvecin-nato-uyelik-sureci-mutabakatta-kayitli-hususlarin-yerine-getirilmesine-bagli-1073373446.html

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