https://sputniknews.com.tr/20230710/stoltenberg-turkiyenin-abye-uye-olma-arzusunu-destekliyorum-1073383409.html
Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu destekliyorum
Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu destekliyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terörle mücadelede meşru endişelerinin göz önünde bulundurulduğu kadar İsveç'in NATO üyeliğine yönelik meşru... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T16:41+0300
2023-07-10T16:41+0300
2023-07-10T16:41+0300
dünya
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isveç
vilnius
nato
jens stoltenberg
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Stoltenberg ile 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesine ev sahipliği yapacak Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, zirvenin gerçekleşeceği Litexpo'da ortak basın toplantısı düzenledi.Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerine ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine, şunları kaydetti:"Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu destekliyorum. Aynı zamanda, Madrid'de İsveç'in ittifaka tam üye olabilmesi için yerine getirmesi gereken belirli koşullar listesi üzerinde mutabık kaldığımızı da hatırlamamız gerekiyor."İsveç'in bu koşulları yerine getirdiğini öne süren Stoltenberg, terörle mücadele konusunda da Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.Stoltenberg, "Terörle mücadelede birlikte durmamız önemli ancak aynı zamanda İsveç'i ittifakın bir üyesi olarak görmek istemeyen tüm müttefiklerimizin meşru güvenlik kaygılarını da bir an önce gideriyoruz çünkü bu NATO'yu güçlendirecek ve sadece Baltık bölgesini değil, tüm bölgeyi savunma ve koruma kabiliyetimizi güçlendirecek" diye konuştu.Vilnius'ta İsveç'in üyeliğine ilişkin olumlu bir karar alınmasının hala mümkün olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Herhangi bir kesinliğimiz yok. Herhangi bir garantimiz yok ancak elbette şu anda liderlerin bir araya geldiği zirvenin yarattığı ivmeye sahibiz. Bu ivmeyi mümkün olduğunca fazla ilerleme sağlamak için kullanacağız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230710/erdogan-isvecin-nato-uyelik-sureci-mutabakatta-kayitli-hususlarin-yerine-getirilmesine-bagli-1073373446.html
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recep tayyip erdoğan, isveç, vilnius, nato, jens stoltenberg, ab
recep tayyip erdoğan, isveç, vilnius, nato, jens stoltenberg, ab
Stoltenberg: Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu destekliyorum
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin terörle mücadelede meşru endişelerinin göz önünde bulundurulduğu kadar İsveç'in NATO üyeliğine yönelik meşru talebin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini de İsveç'in NATO'ya üyelik sürecini de desteklediklerini söyledi.
Stoltenberg ile 11-12 Temmuz'da yapılacak NATO Zirvesine ev sahipliği yapacak Litvanya'nın Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, zirvenin gerçekleşeceği Litexpo'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Litvanya'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerine ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin AB'ye üye olma arzusunu destekliyorum. Aynı zamanda, Madrid'de İsveç'in ittifaka tam üye olabilmesi için yerine getirmesi gereken belirli koşullar listesi üzerinde mutabık kaldığımızı da hatırlamamız gerekiyor."
İsveç'in bu koşulları yerine getirdiğini öne süren Stoltenberg, terörle mücadele konusunda da Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.
Stoltenberg, "Terörle mücadelede birlikte durmamız önemli ancak aynı zamanda İsveç'i ittifakın bir üyesi olarak görmek istemeyen tüm müttefiklerimizin meşru güvenlik kaygılarını da bir an önce gideriyoruz çünkü bu NATO'yu güçlendirecek ve sadece Baltık bölgesini değil, tüm bölgeyi savunma ve koruma kabiliyetimizi güçlendirecek" diye konuştu.
Vilnius'ta İsveç'in üyeliğine ilişkin olumlu bir karar alınmasının hala mümkün olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Herhangi bir kesinliğimiz yok. Herhangi bir garantimiz yok ancak elbette şu anda liderlerin bir araya geldiği zirvenin yarattığı ivmeye sahibiz. Bu ivmeyi mümkün olduğunca fazla ilerleme sağlamak için kullanacağız" ifadelerini kullandı.