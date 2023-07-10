Âşık Veysel'in arkadaşı anlattı: Atatürk'le görüşmek için Sivas'tan Ankara'ya günlerce yürümüştü

© İHASivas-Ankara arası yol, Yüksek Hızlı Tren ile birlikte 2 saat 30 dakikaya düştü.
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© İHA
Sivas-Ankara arası yol, Yüksek Hızlı Tren ile birlikte 2 saat 30 dakikaya düştü.
© İHACumhuriyet tarihinin en büyük ulaşım projelerinden birisi olan Yüksek Hızlı Tren’i değerlendiren Aşık Veysel'in fotoğrafçısı ve yakın dostlarından Sivaslı gazeteci Yücel Yönal, günlerce yürünerek aşılan yolun hikayesini anlatarak Ankara'yı yakın eden Yüksek Hızlı Treni değerlendirdi.
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© İHA
Cumhuriyet tarihinin en büyük ulaşım projelerinden birisi olan Yüksek Hızlı Tren’i değerlendiren Aşık Veysel'in fotoğrafçısı ve yakın dostlarından Sivaslı gazeteci Yücel Yönal, günlerce yürünerek aşılan yolun hikayesini anlatarak Ankara'yı yakın eden Yüksek Hızlı Treni değerlendirdi.
© İHA Yücel Yönal, halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun Atatürk ile görüşmeyi çok istediğini anlattı.
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© İHA
Yücel Yönal, halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu’nun Atatürk ile görüşmeyi çok istediğini anlattı.
© İHAYönal, “Bana şöyle anlatırdı; İstanbul Sirkeci’de ilk Radyoevi’ne çıkınca oradakiler dünya seni dinleyecek demiş. O gün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izin günüymüş. İzin gününde Âşık Veysel’i dinliyor. Yaverine de bu Âşık’ı bulup köşke getirin diyor. Âşık Veysel Radyoevi’nden çıktıktan sonra otelde bir gece yatıyor, bir türlü bulunmuyor. Âşık Veysel Sivas’a döndükten 10 gün sonra kulağına gidiyor. Beni Atatürk aramış deyip oğlu Ahmet ve yakınları ile birlikte Ankara’ya ulaşıyor. Arabaya binme imkânları olmadığı için yollarda yata kalka günlerce gittiğini biliyorum” diye konuştu.
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© İHA
Yönal, “Bana şöyle anlatırdı; İstanbul Sirkeci’de ilk Radyoevi’ne çıkınca oradakiler dünya seni dinleyecek demiş. O gün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izin günüymüş. İzin gününde Âşık Veysel’i dinliyor. Yaverine de bu Âşık’ı bulup köşke getirin diyor. Âşık Veysel Radyoevi’nden çıktıktan sonra otelde bir gece yatıyor, bir türlü bulunmuyor. Âşık Veysel Sivas’a döndükten 10 gün sonra kulağına gidiyor. Beni Atatürk aramış deyip oğlu Ahmet ve yakınları ile birlikte Ankara’ya ulaşıyor. Arabaya binme imkânları olmadığı için yollarda yata kalka günlerce gittiğini biliyorum” diye konuştu.
© İHAYüksek Hızlı Tren’in Sivas için çok önemli bir proje olduğunu söyleyen Yönal, “Eskiden günlerce yürünüyordu. Otobüs ile 8 saatte gidiliyordu. Yüksek Hızlı Tren ile 2 saate düştü. YHT, Sivas için bir gelir. Benim en yakınlarım dahi defalarca gidip geldiler, mutluluklarını paylaşamıyorlar. Bu tren turistte çekiyor. Çalışmaların meyvelerini görüyoruz. Bunu inkâr etmemek lazım. Âşık Veysel’in günlerce Ankara’ya yaya gittiği yolu şimdi 2 buçuk saatte gidiyoruz. Belki Âşık Veysel hayatta olsa onun dahi inanamayacağını tahmin ediyorum. 2 buçuk saatte buraya gelenler 1 saatte Sivrialan’a gidebilirler. Bu çok güzel bir çalışma” dedi.
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© İHA
Yüksek Hızlı Tren’in Sivas için çok önemli bir proje olduğunu söyleyen Yönal, “Eskiden günlerce yürünüyordu. Otobüs ile 8 saatte gidiliyordu. Yüksek Hızlı Tren ile 2 saate düştü. YHT, Sivas için bir gelir. Benim en yakınlarım dahi defalarca gidip geldiler, mutluluklarını paylaşamıyorlar. Bu tren turistte çekiyor. Çalışmaların meyvelerini görüyoruz. Bunu inkâr etmemek lazım. Âşık Veysel’in günlerce Ankara’ya yaya gittiği yolu şimdi 2 buçuk saatte gidiyoruz. Belki Âşık Veysel hayatta olsa onun dahi inanamayacağını tahmin ediyorum. 2 buçuk saatte buraya gelenler 1 saatte Sivrialan’a gidebilirler. Bu çok güzel bir çalışma” dedi.