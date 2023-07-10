Âşık Veysel'in arkadaşı anlattı: Atatürk'le görüşmek için Sivas'tan Ankara'ya günlerce yürümüştü

© İHA Yüksek Hızlı Tren’in Sivas için çok önemli bir proje olduğunu söyleyen Yönal, “Eskiden günlerce yürünüyordu. Otobüs ile 8 saatte gidiliyordu. Yüksek Hızlı Tren ile 2 saate düştü. YHT, Sivas için bir gelir. Benim en yakınlarım dahi defalarca gidip geldiler, mutluluklarını paylaşamıyorlar. Bu tren turistte çekiyor. Çalışmaların meyvelerini görüyoruz. Bunu inkâr etmemek lazım. Âşık Veysel’in günlerce Ankara’ya yaya gittiği yolu şimdi 2 buçuk saatte gidiyoruz. Belki Âşık Veysel hayatta olsa onun dahi inanamayacağını tahmin ediyorum. 2 buçuk saatte buraya gelenler 1 saatte Sivrialan’a gidebilirler. Bu çok güzel bir çalışma” dedi.