https://sputniknews.com.tr/20230710/scholz-turkiyenin-ab-uyeligi-sureci-ile-isvecin-nato-uyeligi-sureci-arasinda-baglanti-yok-1073380860.html

Scholz: Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı yok

Scholz: Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de (NATO'da) Finlandiya'nın nasıl önünü açtıysak, İsveç'in de... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T15:38+0300

2023-07-10T15:38+0300

2023-07-10T16:37+0300

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İsveç'in NATO üyeliğine itirazını kaldırmaya ikna amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik telefon diplomasisi yürüten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Erdoğan'ın son önerisiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan'ın Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO üyeliği sürecini ilişkilendirmeyi önermesinin ardından, Scholz, İsveç'in NATO'ya katılma çabası ile Türkiye'nin uzun yıllardır duran AB üyelik sürecinin 'alakasız meseleler' olduğunu söyledi.'Birbiriyle tutarlı değil'Yarın başlayacak NATO zirvesi öncesi Berlin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Scholz, şu ifadeleri kullandı:Erdoğan'ın önerisine bir ret yanıtı da Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'dan geldi. Tagesspiegel'e konuşan Asselborn, şunları söyledi: AB'nin tutmadığı sözlerErdoğan, yarın ve çarşamba günü NATO zirvesinin düzenleneceği Litvanya'ya hareketinden önce şunları söyledi:Ankara'nın PKK, FETÖ gibi 'terör' örgütlerini desteklemekle suçladığı İsveç'le müzakereleri son Kuran yakma olaylarının ardından yeniden gerildi. 1987'de Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusu yapan Türkiye'nin 1999'da AB'ye aday ülke statüsü almasının ardından 2005'te başlayan üyelik müzakereleri süreci hem Kıbrıs ihtilafı hem de insan hakları ve demokrasi kriterleri gerekçesiyle duraklatılması sonrası Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası tamamen durduruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230710/erdogan-isvecin-nato-uyelik-sureci-mutabakatta-kayitli-hususlarin-yerine-getirilmesine-bagli-1073373446.html

https://sputniknews.com.tr/20230709/biden-ukrayna-nato-uyeligine-hazir-degil-1073348597.html

https://sputniknews.com.tr/20230709/cumhurbaskani-erdogan-abd-baskani-biden-ile-gorustu-1073352226.html

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