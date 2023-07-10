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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230710/scholz-turkiyenin-ab-uyeligi-sureci-ile-isvecin-nato-uyeligi-sureci-arasinda-baglanti-yok-1073380860.html
Scholz: Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı yok
Scholz: Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de (NATO'da) Finlandiya'nın nasıl önünü açtıysak, İsveç'in de... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T15:38+0300
2023-07-10T16:37+0300
ukrayna krizi
isveç
nato
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üyelik
almanya
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İsveç'in NATO üyeliğine itirazını kaldırmaya ikna amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik telefon diplomasisi yürüten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Erdoğan'ın son önerisiyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan'ın Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO üyeliği sürecini ilişkilendirmeyi önermesinin ardından, Scholz, İsveç'in NATO'ya katılma çabası ile Türkiye'nin uzun yıllardır duran AB üyelik sürecinin 'alakasız meseleler' olduğunu söyledi.'Birbiriyle tutarlı değil'Yarın başlayacak NATO zirvesi öncesi Berlin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Scholz, şu ifadeleri kullandı:Erdoğan'ın önerisine bir ret yanıtı da Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'dan geldi. Tagesspiegel'e konuşan Asselborn, şunları söyledi: AB'nin tutmadığı sözlerErdoğan, yarın ve çarşamba günü NATO zirvesinin düzenleneceği Litvanya'ya hareketinden önce şunları söyledi:Ankara'nın PKK, FETÖ gibi 'terör' örgütlerini desteklemekle suçladığı İsveç'le müzakereleri son Kuran yakma olaylarının ardından yeniden gerildi. 1987'de Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üyelik başvurusu yapan Türkiye'nin 1999'da AB'ye aday ülke statüsü almasının ardından 2005'te başlayan üyelik müzakereleri süreci hem Kıbrıs ihtilafı hem de insan hakları ve demokrasi kriterleri gerekçesiyle duraklatılması sonrası Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası tamamen durduruldu.
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isveç, nato, türkiye, ab, üyelik, almanya, olaf scholz
isveç, nato, türkiye, ab, üyelik, almanya, olaf scholz

Scholz: Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO'ya katılımı arasında bağlantı yok

15:38 10.07.2023 (güncellendi: 16:37 10.07.2023)
© AP Photo / Markus SchreiberOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de (NATO'da) Finlandiya'nın nasıl önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" açıklamasına, Almanya Başbakanı Scholz'dan yanıt geldi.
İsveç'in NATO üyeliğine itirazını kaldırmaya ikna amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik telefon diplomasisi yürüten Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Erdoğan'ın son önerisiyle ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'ın Türkiye'nin AB üyeliği süreci ile İsveç'in NATO üyeliği sürecini ilişkilendirmeyi önermesinin ardından, Scholz, İsveç'in NATO'ya katılma çabası ile Türkiye'nin uzun yıllardır duran AB üyelik sürecinin 'alakasız meseleler' olduğunu söyledi.

'Birbiriyle tutarlı değil'

Yarın başlayacak NATO zirvesi öncesi Berlin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Scholz, şu ifadeleri kullandı:
"İsveç, NATO üyeliğinin tüm şartlarını yerine getiriyor. Diğer soru, onunla bağlantılı olmayan bir soru ve bu yüzden bağlantılı bir mesele olarak görülmesi gerektiğini düşünmüyorum."

"Umarım yakında İsveç'i NATO'ya katmayı başarabiliriz."

Erdoğan'ın önerisine bir ret yanıtı da Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'dan geldi. Tagesspiegel'e konuşan Asselborn, şunları söyledi:
"Erdoğan'ın İsveç halkının güvenliğiyle oynadığını ve onların NATO üyeliğini Türkiye'nin AB üyeliğine evet denilmesine bağladığını gösteren güçlü bir örnek. İki meselenin birbiriyle alakası yok."
"Birliğin kapısı 2005 yılından beri Türkiye'ye açık. Özellikle insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı açısından belirtilen koşulları karşılaması yeterli, ama ne yazık ki, Erdoğan döneminde bundan her zamankinden daha uzak."

AB'nin tutmadığı sözler

Erdoğan, yarın ve çarşamba günü NATO zirvesinin düzenleneceği Litvanya'ya hareketinden önce şunları söyledi:
"Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım. 50 yıldır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var."
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