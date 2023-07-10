https://sputniknews.com.tr/20230710/sapanca-golunde-su-seviyesi-maksimum-rakamin-uzerine-cikti--1073356917.html
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum rakamın üzerine çıktı
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum rakamın üzerine çıktı
Sakarya'da yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su, maksimum seviye olan 32,20 metreyi aştı. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T04:06+0300
2023-07-10T04:06+0300
2023-07-10T04:06+0300
türkiye
sapanca gölü
su seviyesi
yağış
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Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen göldeki su seviyesi, bugün itibarıyla 32,27 metre ölçüldü. Gölün etrafında taşkın yaşanmasını engellemek amacıyla fazla suyun Çark Deresi'ne aktarılması için tahliye kapakları açıldı.
türkiye
sapanca gölü
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sapanca gölü, su seviyesi, yağış
sapanca gölü, su seviyesi, yağış
Sapanca Gölü'nde su seviyesi maksimum rakamın üzerine çıktı
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Sakarya'da yağışların ardından Sapanca Gölü'ndeki su, maksimum seviye olan 32,20 metreyi aştı.
Sakarya ve Kocaeli'ye içme suyu temin edilen göldeki su seviyesi, bugün itibarıyla 32,27 metre ölçüldü.
Gölün etrafında taşkın yaşanmasını engellemek amacıyla fazla suyun Çark Deresi'ne aktarılması için tahliye kapakları açıldı.