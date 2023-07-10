https://sputniknews.com.tr/20230710/sakaryada-kirlilik-ve-dalgalar-nedeniyle-denize-girmek-yasaklandi-1073371752.html
Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı
Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanağın ardından oluşan kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T12:17+0300
2023-07-10T12:17+0300
2023-07-10T12:17+0300
yaşam
sakarya
deniz
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Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde sağanak sonrası denizde kirlilik ve yoğun dalga etkili oluyor.Dün dalgalar ve rüzgar nedeniyle şezlong ve şemsiyelerin zarar gördüğü, bazı cankurtaran kulelerinin de yıkıldığı sahillerde suda kirlilik oluştu.Cankurtaran ekipleri, ilçe kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.
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sakarya, deniz
Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanağın ardından oluşan kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde sağanak sonrası denizde kirlilik ve yoğun dalga etkili oluyor.
Dün dalgalar ve rüzgar nedeniyle şezlong ve şemsiyelerin zarar gördüğü, bazı cankurtaran kulelerinin de yıkıldığı sahillerde suda kirlilik oluştu.
Cankurtaran ekipleri, ilçe kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.