https://sputniknews.com.tr/20230710/sakaryada-kirlilik-ve-dalgalar-nedeniyle-denize-girmek-yasaklandi-1073371752.html

Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'da kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu ve Kocaali ilçelerinde sağanağın ardından oluşan kirlilik ve dalgalar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T12:17+0300

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yaşam

sakarya

deniz

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Karasu ve Kocaali ilçelerinin sahil kesimlerinde sağanak sonrası denizde kirlilik ve yoğun dalga etkili oluyor.Dün dalgalar ve rüzgar nedeniyle şezlong ve şemsiyelerin zarar gördüğü, bazı cankurtaran kulelerinin de yıkıldığı sahillerde suda kirlilik oluştu.Cankurtaran ekipleri, ilçe kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

sakarya

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sakarya, deniz