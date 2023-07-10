https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-kiev-yabanci-parali-askerleri-yem-olarak-kullaniyor-1073387012.html

Rusya: Kiev, yabancı paralı askerleri yem olarak kullanıyor

Rusya: Kiev, yabancı paralı askerleri yem olarak kullanıyor

Ukrayna'nın Rus ordusu mevzilerine en önde yabancı paralı askerlerden oluşan birlikleri gönderdiğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov... 10.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-10T18:40+0300

2023-07-10T18:40+0300

2023-07-10T18:40+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "Yabancı paralı askerler, Kiev rejimi tarafından yem olarak kullanılıyor. Ukrayna komutanlığındaki hiç kimse onlara acımıyor. Bu nedenle onların tek bir seçeneği bulunuyor, Ukrayna'dan kaçmak ya da ölmek" ifadelerini kullandı.Konaşenkov, esir düşen Ukraynalı askerlerin ifadelerine atıf yaparak Ukraynalı komutanların yabancı paralı askerlerin ölümünden sorumlu tutulmadığını da anımsattı.Ukrayna yönetiminin Asya, Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerinde paralı askerler bulma faaliyetlerini sıklaştırdığını kaydeden Konaşenkov, bunun ülkedeki yeni seferberlik dalgasının başarısız olması ve ordudaki zayiatı gizleme ihtiyacı duyulması ile bağlantılı olduğunu vurguladı.Rus savunma yetkilisi, Polonya, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde Kiev rejimi için can vermeye ilgi duyanların azalması nedeniyle paralı asker istihdam faaliyetlerinin ABD, Kanada, Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde yoğunlaştırıldığına dikkat çekerek söz konusu faaliyetlerin başta CIA olmak üzere batılı istihbarat servislerinin ve Academy, Cubic ve Dyn Corporation gibi özel askeri şirketlerin desteğiyle yürütüldüğünün altını çizdi.30 Haziran itibarıyla Ukrayna ordusu saflarında savaşan 4 bin 845 paralı askerin öldürüldüğünü, 4 bin 801'inin Ukrayna'dan kaçtığını da bildiren Konaşenkov, şu anda 2 bin 029 yabancı paralı askerin Ukrayna ordusu bünyesinde faaliyete devam ettiğini aktardı.Konaşenkov, şimdiye dek 84 ülkeden 11 bin 675 yabancı paralı askerin Ukrayna ordusuna katıldığını söyleyerek Polonya'nın 2 bin 600'den fazla, ABD ve Kanada'nın 900'den fazla, Gürcistan'ın 800'den fazla, İngiltere ve Romanya'nın 700'den fazla, Hırvatistan'ın 300'den fazla, Fransa'nın 200'den fazla paralı asker gönderdiğini ekledi.

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