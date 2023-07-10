https://sputniknews.com.tr/20230710/rusya-erdogan-ve-esad-putinin-huzurunda-gorusebilir-1073383849.html
Rusya: Erdoğan ve Esad, Putin’in huzurunda görüşebilir
Rusya: Erdoğan ve Esad, Putin’in huzurunda görüşebilir
Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya yönelik yol haritasını geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep... 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T16:48+0300
2023-07-10T16:48+0300
2023-07-10T16:48+0300
dünya
rusya
aleksandr lavrentyev
türkiye
suriye
vladimir putin
beşar esad
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Al Arabiya televizyonuna açıklamasında, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme yolunda 'Türkiye’nin Suriye topraklarındaki varlığı dahil belli zorlukların' olduğunu dile getirdi.Lavrentyev, “Taraflar çalışmalarını tamamlandıktan sonra, sonuçları bilgilendirilecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin huzurunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Esad arasındaki görüşme için hazırlık çalışmaları başlatılabilecek” ifadesini kullandı.Daha önce Türkiye ve Suriye’nin Rusya’da ilişkileri normalleştirme yol haritasını aldığı bildirilmişti.
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rusya, aleksandr lavrentyev, türkiye, suriye, vladimir putin, beşar esad
rusya, aleksandr lavrentyev, türkiye, suriye, vladimir putin, beşar esad
Rusya: Erdoğan ve Esad, Putin’in huzurunda görüşebilir
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Türkiye ve Suriye arasındaki diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya yönelik yol haritasını geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’ın, Rusya lideri Vladimir Putin huzurunda bir araya gelebileceği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Al Arabiya televizyonuna açıklamasında, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme yolunda 'Türkiye’nin Suriye topraklarındaki varlığı dahil belli zorlukların' olduğunu dile getirdi.
Lavrentyev, “Taraflar çalışmalarını tamamlandıktan sonra, sonuçları bilgilendirilecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin huzurunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Esad arasındaki görüşme için hazırlık çalışmaları başlatılabilecek” ifadesini kullandı.
Daha önce Türkiye ve Suriye’nin Rusya’da ilişkileri normalleştirme yol haritasını aldığı bildirilmişti.