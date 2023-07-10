https://sputniknews.com.tr/20230710/ruslar-aski-nasil-buluyor-1073289655.html
Ruslar aşkı nerelerde arıyor?
Ruslar aşkı nerelerde arıyor?
Sputnik, Tinder'ın ülkeden 30 Haziran'da çekilmesinin Rusların aşk arayışlarını nasıl etkileyebileceğini inceledi. 10.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-10T14:44+0300
2023-07-10T14:44+0300
2023-07-10T15:29+0300
multimedya
rusya
sevgi
aile
tinder
infografik
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Rusya'da yapılan araştırmanın sonuçları, çevirimiçi çöpçatanlık uygulaması Tinder'ın ülkeden tamamen çekilmiş olmasının Rusların aşk arayışlarını zora sokmayacağını gösterdi.Ülke genelinde gerçekleştirilen anket, Rusların çoğunun aşkı dijital ortamda değil gerçek hayatta aramayı tercih ettiğini ortaya koydu:'Rusya'da aşk evliliği ideali çok güçlü'Moskova Devlet Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi Aile Sosyolojisi ve Demografik Bölümü’nden Prof. Alexander Sinelnikov, konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı yorumda, “Rusya’daki toplumumuz farklıdır. Bizde tanışma siteleri o kadar popüler değil. Ayrıca ülkemizde birçok insan internette tanışıyor, ancak evlilik sitelerinde değil, sadece sosyal medyada" dedi.Rus toplumunun Batıdakinden genel olarak daha geleneksel olduğuna dikkat çeken Sinelnikov sözlerine şöyle devam etti: "Mesela Rusya’da medeni evlilik diye adlandırılan evlilik tescili olmadan birlikte yaşamanın yaygın olmasına rağmen yine de halkın ezici çoğunluğu sonuçta resmen dünya evine girer. Bu arada Avrupa’nın genelinde bebeklerin yüzde 40'ından fazlası evlilik dışı doğuyor. ABD'de de buna benzer durum söz konusu. Burada çoğu zaman bekar kadınlar değil, resmi evlilik tescilini yapmadan sivil birliktelik yaşayan kadınlar çocuk doğururlar. Bizde ise bu rakam iki kat daha düşük, yani yüzde 20'den biraz daha fazladır. Bu da toplumumuzun aile geleneklerine dayalı olduğunu gösteriyor. Ülkemizde aşk evliliğinin ideali çok güçlü."
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rusya, sevgi, aile, tinder, infografik, инфографика
Ruslar aşkı nerelerde arıyor?
14:44 10.07.2023 (güncellendi: 15:29 10.07.2023) Abone ol
Sputnik, Tinder'ın ülkeden 30 Haziran'da çekilmesinin Rusların aşk arayışlarını nasıl etkileyebileceğini inceledi.
Rusya'da yapılan araştırmanın sonuçları, çevirimiçi çöpçatanlık uygulaması Tinder'ın ülkeden tamamen çekilmiş olmasının Rusların aşk arayışlarını zora sokmayacağını gösterdi.
Ülke genelinde gerçekleştirilen anket, Rusların çoğunun aşkı dijital ortamda değil gerçek hayatta aramayı tercih ettiğini ortaya koydu:
'Rusya'da aşk evliliği ideali çok güçlü'
Moskova Devlet Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi Aile Sosyolojisi ve Demografik Bölümü’nden Prof. Alexander Sinelnikov, konuyla ilgili Sputnik’e yaptığı yorumda, “Rusya’daki toplumumuz farklıdır. Bizde tanışma siteleri o kadar popüler değil. Ayrıca ülkemizde birçok insan internette tanışıyor, ancak evlilik sitelerinde değil, sadece sosyal medyada" dedi.
Rus toplumunun Batıdakinden genel olarak daha geleneksel olduğuna dikkat çeken Sinelnikov sözlerine şöyle devam etti: "Mesela Rusya’da medeni evlilik diye adlandırılan evlilik tescili olmadan birlikte yaşamanın yaygın olmasına rağmen yine de halkın ezici çoğunluğu sonuçta resmen dünya evine girer. Bu arada Avrupa’nın genelinde bebeklerin yüzde 40'ından fazlası evlilik dışı doğuyor. ABD'de de buna benzer durum söz konusu. Burada çoğu zaman bekar kadınlar değil, resmi evlilik tescilini yapmadan sivil birliktelik yaşayan kadınlar çocuk doğururlar. Bizde ise bu rakam iki kat daha düşük, yani yüzde 20'den biraz daha fazladır. Bu da toplumumuzun aile geleneklerine dayalı olduğunu gösteriyor. Ülkemizde aşk evliliğinin ideali çok güçlü."